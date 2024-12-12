Европа пока колеблется, но уже есть идеи, как отправить войска в Украину - СМИ

Консенсуса по данному вопросу пока нет

Среди европейских стран нет консенсуса насчет отправки войск в Украину как гарантов потенциального мирного соглашения с Россией. При этом, потенциально рассматривают идею создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО и готовы решительно действовать.

Об этом пишет Reuters. Во время встречи с премьер-министром Дональдом Туском, как сообщают источники Reuters, Украина будет главным вопросом повестки дня.

Также будет обсуждаться вопрос введения европейских войск на территорию Украины в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", — сообщил источник Reuters.

Как отметила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина, Украина готова обсудить размещение иностранных военнослужащих на своей территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша будет принимать решение по отправке своих войск в Украину исключительно в Варшаве. Но пока такой шаг пока еще даже не планируется.