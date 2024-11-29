Табун коней бігав посеред Дніпра, момент потрапив на відео

На вигляд вони були доглянутими

У п'ятницю, 29 листопада, у Дніпрі біля 28-ої школи помітили коней. Вони влаштували собі прогулянку вздовж дороги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там оприлюднили відповідне відео.

На кадрах помітно, що їх було 4. Один з них втік, коли біля нього пройшов чоловік.

Коні на відео виглядають доглянутими. Ймовірніше вони втекли зі стайні.

Нагадаємо, що на початку року у Дніпрі лисицю бачили просто у центрі міста. Вона гуляла вулицею Січових Стрільців.

Раніше "Телеграф" писав, що в західній частині України дикі тварини почали заходити в села. У Вінницькій області та на Закарпатті ухвалено рішення про відстріл хижаків — вовків, шакалів та лисиць. А також розповідали, що у Закарпатській області на подвір'я місцевих мешканців зайшов вовк. Він вкрав собаку.