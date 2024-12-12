Людей не боятся: в Запорожье по улицам бегал табун лошадей, видео

Горожане разделились в догадках, откуда могли взяться животные

Жители Запорожья зафиксировали целый табун лошадей, который бродил по городу.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы. Животные свободно бегали по одному из жилых кварталов и не боялись людей.

Некоторые люди останавливались и снимали необычное явление на камеры своих мобильных телефонов.

В комментариях к видео люди высказывали предположения, откуда посреди жилых кварталов могли появиться лошади. Некоторые предположили, что они убежали из школы по верховой езде после недавних взрывов, вызванных российским обстрелом города. Другие писали, что лошади принадлежат конному театру "Запорожские казаки" на острове Хортица.

Однако на данный момент точно неизвестно, откуда взялись лошади и кто является их владельцем.

Это не первый случай, когда лошади выходят к людям. Напомним, в ноябре текущего года в Днепре возле 28-ой школы заметили лошадей. Они устроили прогулку вдоль дороги: также отмечалось, что животные были ухоженными. Не исключено, что они убежали из конюшни — об их владельце неизвестно ничего.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 8 декабря посреди Львова гуляла женщина с кабанчиком на поводке.