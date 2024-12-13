"Насморк", "лихорадка", "лікарство": як правильно говорити про хвороби українською

Замість росіянізмів і суржику використовуйте українські слова

Зимова погода в Україні часто випробовує організм різкими змінами температури та опадами. Саме в цей період українці найчастіше хворіють на застуду та починають активно обговорювати свій стан здоров'я.

Проте у щоденному спілкуванні про хвороби багато хто використовує некоректні терміни або суржик. "Телеграф" зібрав найпоширеніші помилки у вживанні медичних термінів та їхні правильні відповідники.

Коли йдеться про застуду, варто пам'ятати, що в українській мові правильно вживати слова "застуда" або "простуда". Відповідно, можна "застудитися" чи "простудитися". Замість росіянізму "насмарк" використовуйте українське слово "нежить".

Якщо у вас підвищена температура, то українською це називається "лихоманка" або "гарячка". Слово "лихорадка" — типовий приклад суржику. При цьому стан, коли людину "морозить" чи "знобить", описують, так само як і відчуття, коли ви "тремтите" чи "дрижите" від холоду.

Під час лікування важливо правильно називати медичні препарати. Замість розмовного "лікарство" краще вживати слово "ліки". "Жарознижуючі" препарати українською називаються "протигарячковими".

Процес відновлення здоров'я також має свої мовні особливості. Українською правильно говорити "одужувати", а не "виздоровлювати". Слово "простити" використовують лише у значенні "пробачати", а не "захворіти" чи "простудитися".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українською називати "сосульку". Таких варіантів ви могли й не чути.