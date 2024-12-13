"Насморк", "лихорадка", "лекарство": как правильно говорить о болезнях на украинском

Вместо русизмов и суржика используйте украинские слова

Зимняя погода в Украине часто испытывает организм резкими изменениями температуры и осадками. Именно в этот период украинцы чаще болеют простудой и начинают активно обсуждать свое состояние здоровья.

Однако в ежедневном общении о болезнях многие используют некорректные термины или суржик. "Телеграф" собрал самые распространенные ошибки в употреблении медицинских терминов и их правильные соответствия.

Когда речь идет о простуде, следует помнить, что в украинском языке правильно употреблять слова "застуда" или "простуда". Соответственно, можно "застудитися" или "простудитися". Вместо русского "насморк" используйте украинское слово "нежить".

Если у вас повышенная температура, то на украинском это называется "лихоманка" или "гарячка". Слово "лихорадка" — типичный пример суржика. При этом состояние, когда человека "морозит" или "знобит", описывают, так же как и ощущение, когда вы "тремтите" или "дрижите" от холода.

При лечении важно правильно называть медицинские препараты. Вместо разговорного "лекарство" лучше употреблять слово "ліки". "Жаропонижающие" препараты на украинском называются "протигарячковими".

Процесс обновления здоровья также имеет свои языковые особенности. По-украински правильно говорить "одужувати", а не "виздоровлювати". Слово "простити" используют только в значении "простить", а не "захворіти" или "простудитися".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на украинском называть "сосульку". Таких вариантов вы могли и не слышно.