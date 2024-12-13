У Києві здають житло з гарним краєвидом з вікна лише за 3500 гривень. Але це потрібно бачити (фото)
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Курйозне оголошення обговорюють у мережі
На тлі високих цін на нерухомість у Києві в соцмережах з’явилася незвичайна пропозиція щодо здачі житла. Воно має дуже привабливу вартість, але й один суттєвий мінус.
Резонансне оголошення опубліковано у групі Best Hostel Kiyv у Facebook. На перший погляд, пропозиція виглядає ідеальною: гарний вид з вікна, ціна за місяць оренди всього 3500 тисяч гривень.
Однак, як виявилось, за цю суму наймач отримує лише частину однієї кімнати. І ця частина знаходиться навіть не зовсім у кімнаті. Простіше кажучи, це балкон.
Варто зазначити, що таке оголошення викликало досить сильний резонанс у мережі. Люди активно його обговорюють та висловлюють своє здивування.
А ось як виглядає це житло:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у грудні ціни на нерухомість у Києві продовжують поступово зростати. За останні півроку вартість квартир на первинному ринку зросла на 5%. У той же час ціни на вторинний ринок у столиці також почали підніматися і вже встигли підскочити на 4-5%. У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив розповісти, в якому районі Києва продаються найдешевші квартири.