В якому районі Києва продаються найдешевші квартири: огляд реальних цін на нерухомість

Про власну квартиру в столиці мріє багато хто з українців

У грудні ціни на нерухомість у Києві продовжують поступово зростати. За останні півроку вартість квартир на первинному ринку зросла на 5%. Водночас ціни на вторинку в столиці також почали підніматися і вже встигли підскочити на 4-5%. Найбільш значне зростання цін фіксується на двокімнатні квартири.

При цьому, експерти зазначають, що попит на ринку столичного житла непорівнянний з довоєнним — він менший на 40-50% і безпосередньо залежить від рівня безпеки в місті. Також на вартість квартири впливає район, кількість кімнат і рівень комфортабельності самого будинку.

"Телеграф" та аналітики порталу нерухомості ЛУН розповідають, які ціни фіксуються на житло у Києві у грудні 2024 року і в яких районах можна знайти найдешевші квартири.

Вартість квартир на первичці у Києві

У грудні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новому будинку просять в середньому 53 000 гривень.

Ціни на нове житло в столиці за останні півроку підскочили на значні 5%.

Ціни на первинці продовжують підвищуватися

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 133 300 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 72 100 гривень, у "комфорті" — 43 000 гривень та в "економі" — 41 600 гривень.

Середні ціни на первинку у столиці

Найдорожчі квартири на первинці традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 104 900 гривень, у Шевченківському районі — 71 100 гривень, у Голосіївському — 54 500 гривень, а в Шевченківському районі — 51 100 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому (42 000 гривень) та Деснянському (40 000 гривень) районах Києва.

Ціни у новобудовах у різних районах столиці

Вартість квартир на вторинному ринку в Києві

Середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві у грудні 2024 року на вторинному ринку становить 60 тисяч доларів США. За останні півроку ціни на такий тип житла практично не змінилися та можуть похизуватися стабільністю.

Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на вторинному ринку реально купити в столиці за 54-55 тисяч США.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку в грудні 2024 року продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 130 000 $. У Шевченківському районі на вторинному ринку однокімнатна квартира коштує — 80 000 $, а в Голосіївському — 68 000 $.

На вторинному ринку найдоступніші однушки продаються в Солом’янському (49 000 $ ), Святошинському (46 000 $) та Деснянському ( 39 500 $ ) районах Києва.

Ціна однокімнатної квартири в різних районах Києва

Вартість квартири на вторинному ринку залежить не тільки від району в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 25 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Порівняння цін з ремонтом та без

Середня ж ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці у грудні 2024 року складає 95 тисяч доларів США. Вартість двушок за півроку зросла на 6%.

Експерти зазначають, що на початку зими фіксується величезний попит саме на двокімнатні квартири у Києві на вторинному ринку.

Судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двушку на вторинному ринку можна купити в столиці за 69-70 000 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі двушки на вторинному ринку також традиційно продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Саме тут спостерігається найбільше підвищення цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 185 000 $. У Шевченківському районі Києва двійка на вторинному ринку у грудні 2024 року коштує — 125 тисяч доларів, а в Голосіївському — 107 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдоступніші двушки продаються в Оболонському (75 000 $), Дніпровському (69 900 $) , Святошинському (62 000 $) та Деснянському (53 000 $) районах Києва.

Ціна 2-кімнатної квартири на вторинному ринку в різних районах Києва

Квартири з ремонтом також коштують дорожче ніж без нього. За "голі" стіни можна віддати на 4-30 тисяч доларів менше.

Цей варіант ідеально підійде тим, що не хоче переплачувати за ремонт і все любить зробити "під себе".

Порівняння цін з ремонтом та без

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці у грудні 2024 року складає 137 тисяч доларів США.

Ціна на таке житло за останні півроку почали зростати і піднялися на 5%.

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожче трикімнатне житло на вторинному ринку продається в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям у грудні 2024 року 305 000 $. У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 190 тисяч доларів, а в Голосіївському — 155 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" трикімнатні квартири продаються в Дніпровському (100 000 $ ), Святошинському ( 85 500 $ ) та Деснянському ( 67 600 $ ) районах Києва.

Ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку в різних районах Києва

У Києві 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20-60 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Вибираючи житло без ремонту можна пристойно заощадити.

Порівняння цін з ремонтом та без

Нагадаємо, у Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів. У житлі є дизайнерський ремонт, два вбиральні, два санвузли та власна тераса.

Повідомляється, що площа квартири складає 90 квадратних метрів і вона укомплектована меблями, а також всією необхідною для комфортного життя технікою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом продають елітний особняк за мільйон доларів. Тут є власне просторе укриття, кілька санвузлів, спа-зона та камін.