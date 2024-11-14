Без вікон, але з "просунутою" грубкою: у центрі Львова продають "убиту" квартиру, але за 20 тис. доларів (фото)

У Львові продається дуже маленька квартира, проте й за дуже низьку ціну. За 20 тисяч доларів пропонують купити житло у центрі міста.

Оголошення розміщено на одному з популярних онлайн-платформ для продажів. Вказується, що квартира розташована на першому поверсі так званого "царського" будинку — так називають житло, побудоване до 1917 року. Всього в будинку з цегли чотири поверхи.

"Маленька квартира в центрі міста. Можна використовувати, як під житло, так і під бізнес. Зроблений косметичний ремонт", — так описав квартиру продавець.

Він вказав, що загальна площа квартири — 12.60 квадратних метрів, площа кухні — 3 "квадрати". Cанвузол — суміжний, а опалення, як вказав продавець, — індивідуальне газове. Вікон не видно на жодній з фото.

Проте на доданих фото можна побачити й так звану "грубку" — пічку на дровах або вугіллі, яка зазвичай використовується для опалення. На ній є плита для приготування їжі.

Судячи з фото, це "квартира-студія", тобто кімната та кухня в ній не розділені, це одне приміщення. У санвузлі є унітаз та душова кабіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ціни на житло у Києві у листопаді 2024 року та в яких районах можна знайти найдешевші квартири. За останні пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 10%.