У ДПСУ прокоментували закиди щодо закупівель для ЗСУ та пояснили, чому все законно

Держприкордонслужба постійно проводить закупівлі

Державна прикордонна служба України відреагували на інформацію щодо отримання права закуповувати товари для Сил оборони, які потім передадуть Збройним Силам. Ця урядова ініціатива набула значного розголосу в суспільстві.

Як пояснили у пресслужбі ДПСУ, Кабмін своїм рішенням від 29 листопадом делегував Адміністрації Держприкордонслужби повноваженя на виконання окремої бюджетної програми в сумі 23 мільярди гривень. Йдеться про закупівлю товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони, які мають бути передані ЗСУ.

У ДПСУ зазначили, що цій темі значну увагу приділяють представники антикорупційної спільноти, народні депутати, різні верстви населення, вона широко тиражується в медіа та соціальних мережах. У відомстві вирішили роз’яснити суть питання, "поки цей кейс в суспільній думці не перетворився на "зраду", "махінації з коштами", "найвищі ціни", "недобросовісних постачальників" і тому подібне, поки ворог не почав використовувати цей наратив в інформаційній війні, маємо роз’яснити суть питання".

Там наголосили, що Державна прикордонна служба України є невід’ємною складовою Сил оборони, діє в межах норм чинного законодавства та виключно в інтересах держави і українських захисників, які нищать ворога на лінії фронту. У ДПСУ пояснили, що є міф, а що – реальність у цій темі.

Міф 1. "У прикордонників немає права подібних закупівель. Це, "одноразова" афера, загроза обороноздатності держави".

Держприкордонслужба наголосила, що має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки. Також має досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння.

Міф 2. "Все робиться в обхід Міністерства оборони і дуже дорого".

"Ні, не в обхід і за максимально найнижчими ціновими пропозиціями. ДПСУ постійно проводить закупівлі для забезпечення своїх підрозділів, оскільки не отримує поставок з інших напрямків, а також готова долучатися для забезпечення боєприпасами Сил оборони України у разі відповідного рішення МО та Уряду. Що, власне, і робить", – зазначили у відомстві.

Міф 3. "Прикордонники не мають досвіду освоїти такий обсяг фінансування".

У ДПСУ наголосили, що це не так. Свідченням цього є відповідні укладені контракти для потреб ДПСУ, а також два рішення КМУ в цьому році про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн та 31,1 млрд грн.

Міф 4. "Гроші хочуть вивести на закордонну "прокладку".

За даними Держприкордонслужби, фірма посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. 3 роки співпрацює з Державною прикордонною службою України. Виступає надійним постачальником. ДПСУ працює лише з перевіреними організаціями не допускаючи жодних порушень.

Міф 5. "Фірма посередник не має експортної ліцензії".

У ДПСУ зазначили, що кожен контракт на передачу озброєння та військової техніки передбачає отримання експортної ліцензії відповідних державних органів в країнах експортерах. Кожна експортна ліцензія передається до служби експортного контролю України, яка щорічно звітує перед Міжнародним органом контролю.

Одна з умов для отримання експортної ліцензії є наявність підписаного контракту та сертифікату кінцевого споживача. Це типові умови для всіх учасників ринку.

Міф 8. "У прикордонників навіть немає відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів".

"Хибні твердження про відсутність у прикордонників відповідного озброєння. Зараз підрозділи ДПСУ забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, реактивними системами залпового вогню та іншими сучасними засобами ураження. Вони надійшли на озброєння підрозділів відомства, в тому числі, в рамках закупок за контрактами, укладеними ДПСУ для потреб відомства", — підкреслили у Держприкордонслужбі.

Раніше "Телеграф" писав, що винними у зриві поставок "Мавіків" виявилися 2 українські компанії та один закордонний контрагент, які до цього попередньо формально пройшли перевірку надійності.