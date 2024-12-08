На тилових закупівлях вдалося зекономити хорошу суму: Міноборони поділилося результатами реформи

МОУ поділилися результатами року змін в оборонних закупівлях

Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, протягом року залучив до співпраці 45 нових компаній для забезпечення нелетальних потреб Збройних Сил. Мова про одяг, харчування, пальне, медичне забезпечення тощо.

Загальна потреба на суму 92 млрд грн була повністю покрита 700 контрактами, укладеними на 75 млрд грн. Завдяки конкурентним процедурам вдалося зекономити 17 млрд грн, які були перенаправлені на додаткові потреби.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час презентації ДОТ "Рік реформи оборонних закупівель", повідомляє "Телеграф".

— За рік роботи забезпечено прозору конкуренцію для постачальників. ДОТ залучив 45 нових компаній для забезпечення нелетальних потреб армії. Завдяки прогнозуванню замовлень постачальники можуть краще формувати потужності, а військові — бути впевненими в надійності тилу. Наступного року продовжимо вдосконалювати систему забезпечення, орієнтуючись на реальні потреби військових, — сказав Умєров.

Як додав голова Державного оператора тилу Арсен Жумаділов, наразі проводиться реформа системи забезпечення ЗСУ, аби закупівлі максимально відповідали потребам, а держава не лише заощаджувала та контрактувала, але й перевіряла відповідність придбаних товарів вимогам. І щоб кожен військовий міг сказати: "Це саме те, що нам потрібно".

ДОТ також зробив кроки до вдосконалення харчового забезпечення. Завдяки новим пілотним проєктам, тепер військовослужбовці мають доступ до більш адаптованих раціонів: халяльних, кошерних та веганських.

Але не лише харчування зазнало змін. У цьому році до армії надійшли нові жіночі бронежилети та форма, що стала важливим кроком до інтеграції жінок у ЗСУ.

— Зараз уся документація ведеться онлайн, що забезпечує прозорість та доступність для аудиту. Було ліквідовано понад 30 тисяч паперових документів на тиждень, що значно зменшило бюрократичне навантаження, — відзначає голова Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

За його словами, ДОТ впровадили сервіс SLA (Service Level Agreement), який дозволяє в режимі реального часу відстежувати виконання зобов’язань постачальників. Це аналітична платформа, що базується на даних з IT-систем, які ретельно ведуться. Якщо постачальник не виконує свої зобов'язання, до нього оперативно застосовуються заходи впливу.

— Як ми й обіцяли, у нас створений чорний список постачальників, до яких будуть застосовані обмежувальні заходи, — говорить Арсен Жумаділов в коментарі "Телеграфу".

Натомість найбільшими викликами для ДОТ залишаються постачання одягу та пального, адже часто виникають перебої через залежність від локальних виробників і проблеми з енергопостачанням.

Як повідомив журналістам Арсен Жумаділов, Державний оператор тилу стали першими серед публічних замовників, хто встановив вимогу щодо локалізації виробництва. На сьогодні всі компанії, які постачають нелетальні ресурси для армії, — місцеві виробники.

Крім того, ДОТ запустили ретортову кампанію для працевлаштування та профорієнтації ветеранів війни. За три тижні роботи цієї програми було отримано 236 заявок від ветеранів і ветеранок, проте збір триває ще тиждень. Декілька ветеранів вже працевлаштовані в команді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що волонтерка і засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська опинилася в центрі скандалу через публікацію про Міністерство оборони України та Рустема Умєрова.