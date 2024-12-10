Прориву кордону на Сумщині не було: у ДПСУ пояснили ситуацію в області

Цей напрямок армія РФ намагається прорвати регулярно

Прикордонники України не фіксували прориву армії РФ на кордоні Сумської області, проте вони утримують позиції не безпосередньо на кордоні.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко етері КИЇВ24. За його словами, інформація про прорив Сумщини, ймовірніше, не відповідає дійсності.

"Я неодноразово наголошував, що тримати наші позиції, створювати вогневі позиції, створювати фортифікаційні укріплення можна там, де вигідно тримати оборону. Якщо говорити знову ж таки про цей відтинок, то прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні спроб бойових дій на тому відтинку", — каже Демченко.

Він наголошує, що, виходячи зі специфіки цієї місцевості та заболочення, росіянам буде доволі складно закріпитись там і утримуватись.

"Звісно, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо по території Росії, ворог намагається просунутися безпосередньо по Курській області для того, щоб вибити наші сили з займаних позицій. Тому продовжуємо відстежувати ситуацію", — пояснює речник ДПСУ.

Водночас аналітичний канал DeepState пише про прорив окупантами кордону в Сумській області, проте офіційні джерела цього не підтверджують.

Ймовірне просування армії РФ на Сумщині

Нагадаємо, росіяни готуються штурмувати одне з важливих міст півдня. Збройні сили України готові зустрічати ворога та реакція буде відповідною.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді існувала загроза для Сумщини, адже Курська операція досягла однієї з цілей.