В ГПСУ прокомментировали упреки насчет закупкок для ВСУ и объяснили, почему все законно

Госпогранслужба постоянно проводит закупки

Государственная пограничная служба Украины отреагировала на информацию о получении права закупать товары для Сил обороны, которые затем передадут Вооруженным Силам. Эта правительственная инициатива получила значительную огласку в обществе.

Как пояснили в пресс-службе ГПСУ, Кабмин своим решением от 29 ноября делегировал Администрации Госпогранслужбы полномочия на выполнение отдельной бюджетной программы в сумме 23 миллиарда гривен. Речь идет о закупке товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны, которые должны быть переданы ВСУ.

В ГПСУ отметили, что этой теме значительное внимание уделяют представители антикоррупционного сообщества, народные депутаты, различные слои населения, она широко тиражируется в медиа и социальных сетях. В ведомстве решили разъяснить суть вопроса, "пока этот кейс в общественном мнении не превратился в "зраду", "махинации со средствами", "высокие цены", "недобросовестные поставщиков" и тому подобное, пока враг не начал использовать этот нарратив в информационной войне, должны разъяснить суть вопроса".

Там подчеркнули, что Государственная пограничная служба Украины является неотъемлемой составляющей Сил обороны, действует в пределах норм действующего законодательства и исключительно в интересах государства и украинских защитников, уничтожающих врага на линии фронта. В ГПСУ объяснили, что есть миф, а что — реальность в этой теме.

Миф 1. "У пограничников нет права подобных закупок. Это "одноразовая" афера, угроза обороноспособности государства".

Госпогранслужба отметила, что имеет сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники. Также имеет опыт закупок и доверие среди поставщиков вооружения.

Миф 2. "Все делается в обход Министерства обороны и очень дорого".

"Нет, не в обход и по максимально низким ценовым предложениям. ГПСУ постоянно проводит закупки для обеспечения своих подразделений, поскольку не получает поставок с других направлений, а также готова приобщиться для обеспечения боеприпасами Сил обороны Украины в случае соответствующего решения МО и Правительства. Что, собственно, и делает", – отметили в ведомстве.

Миф 3. "Пограничники не имеют опыта освоить такой объем финансирования".

В ГПСУ отметили, что это не так. Свидетельством тому являются соответствующие заключенные контракты для нужд ГПСУ, а также два решения КМУ в этом году о делегировании полномочий на соответствующие закупки для нужд Сил обороны на сумму 5,8 млрд грн и 31,1 млрд грн.

Миф 4. "Деньги хотят вывести на заграничную "прокладку".

По данным Госпогранслужбы, фирма посредник, предоставившая предложения, сертифицирована в НАТО. Имеет многолетний опыт работы на рынке. Три года сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины. Выступает надежным поставщиком. ГПСУ работает только с проверенными организациями, не допуская никаких нарушений.

Миф 5. "Фирма посредник не имеет экспортной лицензии".

В ГПСУ отметили, что каждый контракт на передачу вооружения и военной техники предполагает получение экспортной лицензии соответствующих государственных органов в странах экспортеров. Каждая экспортная лицензия передается в службу экспортного контроля Украины, которая ежегодно отчитывается перед Международным органом контроля.

Одним из условий получения экспортной лицензии является наличие подписанного контракта и сертификата конечного потребителя. Это обычные условия для всех участников рынка.

Миф 8. "У пограничников даже нет соответствующего вооружения, чтобы быть экспертами в типах боеприпасов".

"Ошибочные утверждения об отсутствии у пограничников соответствующего вооружения. Сейчас подразделения ГПСУ обеспечены минометами всех калибров, ствольной артиллерией разных калибров, реактивными системами залпового огня и другими современными средствами поражения. Они поступили на вооружение подразделений ведомства, в том числе, в рамках закупок по контрактам, заключенным ГПСУ для нужд ведомства", — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Ранее "Телеграф" писал, что виновными в срыве поставок "Мавиков" оказались 2 украинских компании и один зарубежный контрагент, до этого предварительно формально прошедший проверку надежности.