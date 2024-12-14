Чому можуть відмовити у відстрочці, навіть якщо всі документи зібрані, і що робити

Здебільшого оформити відстрочку можна лише до початку мобілізації

В Україні військовий стан та загальна мобілізація триватимуть до 7 лютого 2025 року, проте деякі чоловіки мають право на відстрочку від призову у цей період. Для цього у військовозобов’язаного мають бути законні підстави та зібрані всі необхідні документи. Але навіть у цьому випадку деякі українці стикаються із відмовою у відстрочці.

Що робити у такому випадку розповів у коментарі "РБК Україна" радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський. За його словами, відмова в законній відстрочці найчастіше пов’язана з бюрократичними проблемами.

Якщо всі документи в порядку, а відстрочку все одно не надають, то це може статися з кількох причин. Насамперед це може бути пов’язане з нестачею часу в ТЦК та перевантаженістю співробітників, що призводить до "формального" розгляду документів.

Також відмови можуть бути пов’язані з поганою координацією між різними державними органами, які видають необхідні документи.

При цьому, якщо сама людина або її роботодавець при оформленні броні дійсно підготували та подали всі необхідні документи для конкретної підстави відстрочення, зазначеної у статті 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то відмова буде незаконною.

Слід пам’ятати, що спеціальна комісія розглядає документи і якщо вона приймає рішення про відмову у відстрочці, то це обов’язково має бути оформлене протоколом.

Надсилаючи повідомлення з відмовою у відстрочці, мають бути зазначені обґрунтовані причини. Якщо людина має право на відстрочку та подала на розгляд комісії при ТЦК та СП заяву встановленого зразка разом із документами, що підтверджують право на відстрочку, але отримала відмову, то в такому разі юристи радять звертатися до суду.

"Якщо всі документи в порядку, а відстрочку все одно не надають, звернення до суду – один з ефективних способів вирішення проблеми", – заявив Савинський.

У більшості випадків суди підтримують громадян, якщо вони мають підтверджуючі документи та правові підстави для відстрочки, проте потрібно враховувати, що судовий процес може зайняти досить тривалий час.

"Одна з найбільших проблем, з якими стикаються компанії та працівники — затримка або повна відмова ТЦК вносити дані про працівників у систему "Оберіг". Це призводить до того, що працівники не можуть отримати належні їм відстрочки або бронювання, а бізнес наражається на ризик втратити ключовий персонал", – зазначив Савинський.

Крім звернення до суду, можна самостійно подати запит до ТЦК відповідно до Закону України "Про звернення громадян" або ж особисто відвідати ТЦК для отримання всієї необхідної інформації.

Нагадаємо, що відстрочка від мобілізації – це законне право окремих категорій громадян тимчасово ухилитися від призову до Збройних Сил. Вона надається за певних обставин, таких як: утримання трьох та більше дітей, догляд за інвалідами, стан здоров’я та з інших підстав, передбачених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Це залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.