Відстрочка від мобілізації через дитину-інваліда. Адвокат пояснив нюанси її оформлення

Якщо військовозобов’язаний потрапить в армію, він втрачає підстави на звільнення

Військовозобов’язані чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо у них є дитина з інвалідністю. Однак цю відстрочку слід оформити до мобілізації, оскільки потім вже не буде підстав для звільнення з армії.

Про це "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов. Він пояснив нюанси оформлення такої відстрочки.

Більше читайте у публікації: "Мільйон військовозобов'язаних поза реєстрами. Чому не варто тягнути з відстрочкою, якщо є підстави для неї".

— Буває, що людина не встигла подати заяву щодо дитини з інвалідністю і її мобілізували. Потім намагається звільнитися, але підстав для звільнення нема. Тому я завжди раджу людям оформлювати відстрочку своєчасно, якщо є підстави для цього і людина хоче ними скористатися, а не чекати останнього моменту, — каже юрист.

Окрім того, є ще деякі категорії військовозобов’язаних громадян, для яких неоформлена вчасно відстрочка обернеться мобілізацією.

— Це може бути єдиний син батька з інвалідністю II групи, який не потребує постійного догляду. Або чоловік дружини з інвалідністю, яка не має права на постійний догляд. А також син, який здійснює постійний догляд за батьком без інвалідності тощо, — наводить приклади адвокатка Дар'я Тарасенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, які потрібні документи для оформлення відстрочки через усиновлення дитини.