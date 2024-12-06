За яких умов здобувач освіти має право на відстрочку: адвокатка розклала по поличках

Для студентів-заочників відстрочка не передбачається

У воюючій Україні посилюється мобілізація, постійно запроваджуються нові закони, скасовуються відстрочки. Часом буває важко розібратися, чи має людина право на відстрочку, у тому числі та, яка здобуває освіту.

Адвокатка Дар'я Тарасенко перелічила умови, щоб кожний здобувач освіти зміг зрозуміти, чи має він право на відстрочку, та чи потрібна вона йому.

Спочатку треба розібратися, чи є особа військовозобовʼязаною.

"Якщо ні, ви – призовник, то оформлювати відстрочку вам не потрібно, призовників на військову службу за мобілізацією не призивають", – пояснила вона.

Докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури мають право на відстрочку.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти мають право на відстрочку якщо вони:

навчаються на денній або дуальній формі навчання ;

; не мають диплом про освіту такий же, як здобувають, або вищий за рівнем (наприклад, навчаються на бакалавра, але вже мають диплом бакалавра);

такий же, як здобувають, або вищий за рівнем (наприклад, навчаються на бакалавра, але вже мають диплом бакалавра); мають довідку з ЄДЕБО, в якій написано, що послідовність здобуття освіти не порушена.

Що стосується останнього пункту, адвокатка пояснила, що з такою довідкою можна оформити відстрочку в "Резерв+". Водночас, на її думку, відсутність цього документа не позбавляє права на відстрочку, але з оформленням можуть виникнути проблеми.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розробив законопроєкт №12076, який передбачає правила взяття жінок на військовий облік. Водночас, жінку не можна мобілізувати, навіть якщо вона вже є військовозобов’язаною — на це потрібна її згода.

Також "Телеграф" розповів, чи можуть військові ТЦК виписувати повістки пенсіонерам після 60 років. Граничний вік перебування на службі у військовому резерві передбачено законом "Про військовий обов’язок і військову службу".