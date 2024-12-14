Почему могут отказать в отсрочке, даже если все документы собраны, и что делать

В основном оформить отсрочку можно только до начала мобилизации

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся до 7 февраля 2025 года, однако некоторые мужчины имеют право на отсрочку от призыва в этот период. Для этого у военнообязанного должны быть законные основания и собраны все необходимые документы. Но даже в этом случае некоторые украинцы сталкиваются с отказом в отсрочке.

Что делать в таком случае рассказал в комментарии "РБК Украина" советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский. По его словам, отказ в законной отсрочке чаще всего связан с бюрократическими проволочками.

Если все документы в порядке, а отсрочку все равно не предоставляют, то это может произойти по нескольким причинам. В первую очередь, это может быть связано с нехваткой времени в ТЦК и перегруженностью сотрудников, что приводит к "формальному" рассмотрению документов.

Также отказы могут быть связаны с плохой координацией между различными государственными органами, выдающими необходимые документы.

При этом, если сам человек или его работодатель при оформлении брони действительно подготовили и подали все необходимые документы для конкретного основания отсрочки, указанного в статье 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то отказ будет незаконным.

Следует помнить, что специальная комиссия рассматривает документы и если она принимает решение об отказе в отсрочке, то оно обязательно должно быть оформлено протоколом. Заявителю сообщают об этом по телефону, электронной почте или письмом не позднее следующего дня.

Отправляя сообщения с отказом в отсрочке, должны быть указаны обоснованные причины. Если человек имеет право на отсрочку и подал на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП заявление установленного образца вместе с подтверждающими право на отсрочку документами, но получил отказ, то в таком случае юристы советуют обращаться в суд.

"Если все документы в порядке, а отсрочку все равно не предоставляют, обращение в суд – один из эффективных способов решения проблемы", – заявил Савинский.

В большинстве случаев суды поддерживают граждан, если у них есть подтверждающие документы и правовые основания для отсрочки, однако нужно учитывать, что судебный процесс может занять достаточно длительное время.

"Одна из самых боьших проблем, с которыми сталкиваются компании и работники – задержка или полный отказ ТЦК вносить данные о работниках в систему "Обериг". Это приводит к тому, что работники не могут получить надлежащие им отсрочки или бронирование, а бизнес подвергается риску потерять ключевой персонал", – отметил Савинский.

Кроме обращения в суд, можно самостоятельно подать запроса в ТЦК в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан" или же личное посетитьТЦК для получения всей необходимой информации.

Напомним, что отсрочка от мобилизации – это законное право отдельных категорий граждан временно уклониться от призыва в Вооруженные силы. Она предоставляется при определенных обстоятельствах, таких как: содержание трех и более детей, уход за инвалидами, состояние здоровья и по другим основаниям, предусмотренным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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