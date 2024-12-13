Хто з чоловіків не підлягає мобілізації за законом

Відстрочку можна отримати за сімейними обставинами

В Україні активно проводять мобілізаційні заходи. Призову наразі підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, однак є винятки.

Постанова Кабінету Міністрів №560 визначає категорії громадян, які мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації. Згідно із законодавством, не підлягають призову:

призовники до 25 років і чоловіки старше 60 років;

громадяни, які визнані непридатними до служби через стан здоров'я.

Також не мобілізують людей, які мають тимчасові або постійні фізичні обмеження, що підтверджені висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), з можливістю повторного огляду.

Право на відстрочку мають:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Не можуть призивати на службу за деяких сімейних обставин, а саме чоловіків, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину, дитину чи одного з батьків або батьків дружини, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину з інвалідністю I чи II групи.

Також відстрочку від мобілізації отримують:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Важливо зазначити, що відстрочку автоматично не дається, її потрібно підтвердити певними документами. Для того, щоб оформити відстрочку, потрібно звернутися до ТЦК та СП та подати заяву з пакетом документів.

Раніше "Телеграф" писав, хто та як може оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Для цього не потрібно йти до ТЦК.