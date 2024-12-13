Хто з чоловіків найчастіше потрапляє до штурмових бригад

Все залежить від потреб армії

В основному до штурмових підрозділів потрапляють мобілізовані віком до 45 років. Старші люди служать у підрозділах забезпечення, артилерії або інженерних військах.

Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, молоді чоловіки здебільшого потрапляють до штурмових бригад.

"Люди старші за 45 років – до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Нацгвардії чи Державної служби спеціального транспорту", — зазначає представник ТЦК.

Монукало зазначив, що важко точно сказати, які підрозділи потребують найбільше військових, адже це залежить від конкретних потреб армії в цей час.

Нагадуємо, що мобілізації чоловіків після 50 років проводиться виключно за спеціальним розпорядженням Генерального штабу ЗСУ. Для кожного мобілізованого у цьому віці має бути виданий індивідуальний наказ , який обґрунтовує його необхідність і призначення до конкретного підрозділу.

Громадян 50-60 років, які мають військовий досвід або спеціальності, потрібні армії, можуть залучати до підрозділів забезпечення або державної служби спеціального транспорту.

Зазвичай таких осіб не залучають до штурмових підрозділів. Перед мобілізацією обов’язково проводиться військово-лікарська комісія (ВЛК), яка оцінює їхню придатність до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловіків після 50 років не мобілізують. У навчальних центрах ЗСУ на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, яким за 50 років.