Хто з чоловіків вважається військовозобов'язаним та які обов'язки має

Деяких можуть мобілізувати до 25 років

В Україні мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Однак призвати на службу можуть лише військовозобов'язаних чоловіків.

Відповідно до чинного законодавства, військовозобов’язаними є громадяни України, які перебувають у запасі та можуть бути мобілізовані за потреби. Пише 24 Канал.

Також громадяни призовного віку поділяються на:

Допризовників – осіб, які стають на військовий облік у 17 років.

Призовників – чоловіків віком від 18 до 25 років, які підлягають призову.

Резервістів – тих, хто проходить службу у військовому резерві.

Військовозобов’язаних у запасі – чоловіків віком до 60 років, які служили раніше або отримали військово-облікову спеціальність.

Варто зазначити, що з 2024 року строкову службу в Україні скасували. Тепер військовозобов’язаними до 25 років вважаються всі, хто пройшов базову військову підготовку .

Основні обов’язки військовозобов'язаних

Закон визначає низку обов’язків для військовозобов’язаних, зокрема:

Перебувати на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання.

Прибувати за викликом до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або інших процедур.

Не змінювати місце проживання під час мобілізації без дозволу ТЦК.

Повідомляти про зміну персональних даних або втрату військово-облікових документів.

Проходити навчання та збори для підтримки бойової готовності.

Ухилення від військового обліку, мобілізації, ігнорування повістки або порушення інших вимог може спричинити адміністративну чи кримінальну відповідальність.

У разі адміністративного порушення передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, хто може стати на військовий облік без ТЦК. Міністерство оборони України запустило експериментальний проєкт.