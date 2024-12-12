Хто з чоловіків вважається військовозобов'язаним та які обов'язки має
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Деяких можуть мобілізувати до 25 років
В Україні мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Однак призвати на службу можуть лише військовозобов'язаних чоловіків.
Відповідно до чинного законодавства, військовозобов’язаними є громадяни України, які перебувають у запасі та можуть бути мобілізовані за потреби. Пише 24 Канал.
Також громадяни призовного віку поділяються на:
- Допризовників – осіб, які стають на військовий облік у 17 років.
- Призовників – чоловіків віком від 18 до 25 років, які підлягають призову.
- Резервістів – тих, хто проходить службу у військовому резерві.
- Військовозобов’язаних у запасі – чоловіків віком до 60 років, які служили раніше або отримали військово-облікову спеціальність.
Варто зазначити, що з 2024 року строкову службу в Україні скасували. Тепер військовозобов’язаними до 25 років вважаються всі, хто пройшов базову військову підготовку.
Основні обов’язки військовозобов'язаних
Закон визначає низку обов’язків для військовозобов’язаних, зокрема:
- Перебувати на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання.
- Прибувати за викликом до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або інших процедур.
- Не змінювати місце проживання під час мобілізації без дозволу ТЦК.
- Повідомляти про зміну персональних даних або втрату військово-облікових документів.
- Проходити навчання та збори для підтримки бойової готовності.
Ухилення від військового обліку, мобілізації, ігнорування повістки або порушення інших вимог може спричинити адміністративну чи кримінальну відповідальність.
У разі адміністративного порушення передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" писав, хто може стати на військовий облік без ТЦК. Міністерство оборони України запустило експериментальний проєкт.