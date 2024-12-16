Дают ли отсрочку от мобилизации офицерам запаса

Люди со званием должны обновлять данные, проходить ВВК и прочее

В Украине офицеры запаса имеют статус военнообязанных и их могут мобилизовать на общих началах. В некоторых из них даже есть отсрочка от призыва.

Детальнее об этом рассказали юристы АО "Бачинский и партнеры". Эксперты объясняют, что офицерами запаса считаются лица, которые завершили курс военной подготовки, сдали экзамены и получили офицерское звание .

"В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизации подлежат все военнообязанные граждане Украины, в том числе и офицеры запаса, поскольку таковые имеют статус военнообязанных", — отмечают юристы.

Во время мобилизации они обязаны прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения данных, медосмотра и, при необходимости, подготовки по военной специальности .

Отсрочка для офицеров

Юристы отмечают, что офицеры запаса, как и другие военнообязанные, могут получить отсрочку, если имеют законные основания:

являются лицами с инвалидностью или признаны временно непригодными по состоянию здоровья;

забронированные по предприятиям, учреждениям, организациям, где работают;

имеют жену с инвалидностью или если у своих родителей или родителей жены инвалидность I или II группы;

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем;

на иждивении имеют 3 и более детей;

и другие, определенные статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации".

Следует отметить, чтобы получить отсрочку, офицер запаса должен обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП, где стоит на учете и подать документы, подтверждающие его право на отсрочку.

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