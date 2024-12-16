Требовали деньги и распинали на кресте: в Генштабе уже отреагировали на скандал в одной из бригад ВСУ

Крестник командира издевался над сослуживцами и требовал с них деньги

В Вооруженных силах Украины начали расследование по факту неуставных отношений между военнослужащими 211-ой понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Данное подразделение было создано в 2022 году — оно базируется в Тернопольской области.

Как сообщает "Украинская правда", в этом подразделении "выбивали" деньги с военнослужащих, которые были замечены в употреблении алкоголя. Те, кто не желал платить, подвергались избиениям и другим издевательствам.

Командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, его заместителем и начальником штаба — подполковник Валерий Пастух. По совместительству оба являются кумовьями, а сын Пастуха, Владислав, стал командиром одного из взводов данной бригады. По данным расследования, именно он причастен к избиениям провинившихся бойцов и "выбиванию" с них денег.

Также Пастух-младший не гнушался распинать подчиненных на кресте и хвастаться фотографиями в соцсетях.

Кроме того в Специализированной прокуратуре в области обороны Западного региона заявили, что комбриг Побережнюк отправил четырех бойцов в Хмельницкую область с целью построить себе дом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку данной воинской части после того, как стали известны скандальные подробности. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На время проверки командир бригады отстранен от исполнения обязанностей.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма в Генштаб и Военную службу правопорядка ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования.

"Такого позорного явления не должно быть! Беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта", — сообщил Лубинец в Telegram.

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