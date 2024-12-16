Гуляли до світанку та були ловеласами. Які прізвища давали гультяям у давнину

Деякі з них дуже поширені зараз

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, деякі з них вказують на особисті риси, чи професію. Проте є серед них і ті, які давали гультяям та ловеласам.

За даними порталу "Рідні" родові імена, які отримували крадії жіночих сердець були доволі поширені. Їх отримували чоловіки, які довго не одружувалися та мали відповідну репутацію у суспільстві.

Так, понад 15 тисяч осіб мають родове ім'я Бабій та похідне від нього Бабійчук приблизно 3 000 людей. А от людям, які любили відпочити та гарно погуляти на святі давали прізвище Гулько, Забава чи Огир.

Прізвища, які дали ловеласам та спокусникам в давнину та їх поширеність:

Кохан мають понад 5 тисяч українців;

Коханюк — 890 осіб;

Коханевич — 1130;

Коханець — 511 носів;

Жеребецький — 528 носіїв;

Жеребець — 321;

Любимов — 535 носіїв.

Серед цих прізвищ виділяють і менш поширені:

Огир — 209 носіїв,

Розпутня — 231,

Розпутній — 195,

Потіпака — 72,

Паплюга — 32,

Кокоткіна — 78;

Кокоткін — 54,

Гріховодова — 15,

Гріховодов — 7,

Повійчук — 44,

Залицяйло — 10,

Безпутній — 7.

Нагадаємо, що серед українських прізвищ виділяють ті, які давали справді талановитим людям.

Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці в давнину.