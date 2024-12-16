Гуляли до світанку та були ловеласами. Які прізвища давали гультяям у давнину
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Деякі з них дуже поширені зараз
Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, деякі з них вказують на особисті риси, чи професію. Проте є серед них і ті, які давали гультяям та ловеласам.
За даними порталу "Рідні" родові імена, які отримували крадії жіночих сердець були доволі поширені. Їх отримували чоловіки, які довго не одружувалися та мали відповідну репутацію у суспільстві.
Так, понад 15 тисяч осіб мають родове ім'я Бабій та похідне від нього Бабійчук приблизно 3 000 людей. А от людям, які любили відпочити та гарно погуляти на святі давали прізвище Гулько, Забава чи Огир.
Прізвища, які дали ловеласам та спокусникам в давнину та їх поширеність:
- Кохан мають понад 5 тисяч українців;
- Коханюк — 890 осіб;
- Коханевич — 1130;
- Коханець — 511 носів;
- Жеребецький — 528 носіїв;
- Жеребець — 321;
- Любимов — 535 носіїв.
Серед цих прізвищ виділяють і менш поширені:
- Огир — 209 носіїв,
- Розпутня — 231,
- Розпутній — 195,
- Потіпака — 72,
- Паплюга — 32,
- Кокоткіна — 78;
- Кокоткін — 54,
- Гріховодова — 15,
- Гріховодов — 7,
- Повійчук — 44,
- Залицяйло — 10,
- Безпутній — 7.
Нагадаємо, що серед українських прізвищ виділяють ті, які давали справді талановитим людям.
Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці в давнину.