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Гуляли до світанку та були ловеласами. Які прізвища давали гультяям у давнину

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українець Новина оновлена 16 грудня 2024, 16:56
Українець. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі з них дуже поширені зараз

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, деякі з них вказують на особисті риси, чи професію. Проте є серед них і ті, які давали гультяям та ловеласам.

За даними порталу "Рідні" родові імена, які отримували крадії жіночих сердець були доволі поширені. Їх отримували чоловіки, які довго не одружувалися та мали відповідну репутацію у суспільстві.

Так, понад 15 тисяч осіб мають родове ім'я Бабій та похідне від нього Бабійчук приблизно 3 000 людей. А от людям, які любили відпочити та гарно погуляти на святі давали прізвище Гулько, Забава чи Огир.

Прізвища, які дали ловеласам та спокусникам в давнину та їх поширеність:

  • Кохан мають понад 5 тисяч українців;
  • Коханюк — 890 осіб;
  • Коханевич — 1130;
  • Коханець — 511 носів;
  • Жеребецький — 528 носіїв;
  • Жеребець — 321;
  • Любимов — 535 носіїв.

Серед цих прізвищ виділяють і менш поширені:

  • Огир — 209 носіїв,
  • Розпутня — 231,
  • Розпутній — 195,
  • Потіпака — 72,
  • Паплюга — 32,
  • Кокоткіна — 78;
  • Кокоткін — 54,
  • Гріховодова — 15,
  • Гріховодов — 7,
  • Повійчук — 44,
  • Залицяйло — 10,
  • Безпутній — 7.

Нагадаємо, що серед українських прізвищ виділяють ті, які давали справді талановитим людям.

Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці в давнину.

Теги:
#Прізвища #Походження