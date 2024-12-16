На Миколаївщині шкільне укриття за 59 мільйонів збудує компанія, пов'язана з Кімом

Нинішній тендер став другою спробою обрати підрядника

На Миколаївщині компанія, пов'язана з головою ОВА Віталієм Кімом, виграла тендер на будівництво шкільного укриття вартістю майже 60 мільйонів гривень. ТОВ "Арена Спорт 2011" стало єдиним учасником закупівлі на спорудження захисної споруди для Березнегуватської школи.

Запропонована підрядником сума становить 59,2 мільйона гривень, що точно відповідає максимальній ціні, встановленій замовником. Про це повідомляє місцеве видання Nikcenter з посиланням на дані системи Prozorro.

За проєктом, підрядник збудує захисну споруду з монолітного залізобетону площею понад 900 квадратних метрів. Укриття розраховане на 239 осіб та матиме 10 кімнат для учнів, буфет, санвузли, автономне енергоживлення й опалення. Будівництво планують завершити до грудня 2025 року.

ТОВ "Арена Спорт 2011" заснували понад 20 років тому Ольга Кім та ТОВ "Медіа Група", власником якого був Віталій Кім. До 2016 року нинішній голова Миколаївської ОВА керував цією компанією. Зараз фірмою володіють Ольга Кім та ТОВ "Сайлент" Олександра Степанова.

Для виконання робіт компанія планує використовувати переважно орендовану техніку. Екскаватори та самоскиди надасть ТОВ "Миколаївміськбуд", проти якого зараз триває судовий процес через завищення цін на будівництві водогону в Миколаєві.

Нинішній тендер став другою спробою обрати підрядника для будівництва укриття. Перший конкурс скасували одразу після оголошення.

У новому тендері від учасників вимагали досвід ремонту чи будівництва адміністративних об'єктів. ТОВ "Арена Спорт 2011" підтвердило свою кваліфікацію довідкою про ремонт даху центру соцслужб вартістю 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Одещині хочуть відремонтувати ліцей за майже 100 мільйонів. Там також має бути облаштоване укриття.