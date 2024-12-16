Продавців ритуальних послуг більше не буде у київських лікарнях

На проблему скаржилися вже багато років

Київська міська рада заборонила торгівлю похоронною атрибутикою у медичних закладах. Також у столичних лікарнях заборонять діяльність ритуальних служб.

Про це написав у своєму Facebook депутат Київради Григорій Маленко ("Голос"). За його словами, рішення було прийнято на засіданні 12 грудня.

За його словами, у приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров’я Києва тепер не будуть діяти ритуальні служби та інші суб’єкти, які надають ритуальні послуги або виробляють відповідну атрибутику. Також там буде заборонено торгувати похоронним приладдям або зберігати його.

Маленко додав, що ухвалення цього рішення Київраді далося не просто.

У коментарях до запису він також додав, що пацієнти лікарень точно не повинні цього бачити.

Як відомо, проблема з похоронними бюро у лікарнях існує вже давно. За даними ГО АПФ, подібні компанії мають суттєві переваги над конкурентами, оскільки мають можливість першими спілкуватися із родичами померлих. Крім того, з ними часто співпрацювали лікарі та співробітники моргів, які можуть "порекомендувати" потрібну компанію в обмін на грошову винагороду.

Як повідомлялося раніше, з 16 по 30 грудня у Києві діятимуть обмеження на рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиці Михайла Бойчука із залізницею біля станції "Київ-Деміївський".