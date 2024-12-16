Гуляли до рассвета и были ловеласами. Какие фамилии давали разгульным людям в древности

Некоторые из них очень распространены сейчас

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, некоторые из них указывают на личные черты или профессию. Однако есть среди них и те, которые давали разгульным людям и ловеласам.

По данным портала "Рідні" родовые имена, которые получали воры женских сердец, были довольно распространены. Их получали мужчины, долго не женившиеся и имевшие соответствующую репутацию в обществе.

Так, более 15 тысяч человек имеют родовое имя Бабий и производное от него Бабийчук примерно 3 000 человек. А вот людям, которые любили отдохнуть и хорошо погулять на празднике, давали фамилию Гулько, Забава или Огир.

Фамилии, которые дали ловеласам и соблазнителям в древности и их распространенность:

Кохан носят более 5 тисяч людей;

Коханюк — 890 носителей;

Коханевич — 1130;

Коханець — 511 носителей;

Жеребецький — 528 носителей;

Жеребець — 321;

Любимов — 535 носителей.

Среди этих фамилий выделяют и менее распространенные:

Огир — 209 носителя,

Розпутня — 231,

Розпутній — 195,

Потіпака — 72,

Паплюга — 32,

Кокоткіна — 78;

Кокоткін — 54,

Гріховодова — 15,

Гріховодов — 7,

Повійчук — 44,

Залицяйло — 10,

Безпутній — 7.

Напомним, что среди украинских фамилий выделяют те, которые давали действительно талантливым людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.