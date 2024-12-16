Укр

Гуляли до рассвета и были ловеласами. Какие фамилии давали разгульным людям в древности

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинец Новость обновлена 16 декабря 2024, 16:56
Украинец. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые из них очень распространены сейчас

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, некоторые из них указывают на личные черты или профессию. Однако есть среди них и те, которые давали разгульным людям и ловеласам.

По данным портала "Рідні" родовые имена, которые получали воры женских сердец, были довольно распространены. Их получали мужчины, долго не женившиеся и имевшие соответствующую репутацию в обществе.

Так, более 15 тысяч человек имеют родовое имя Бабий и производное от него Бабийчук примерно 3 000 человек. А вот людям, которые любили отдохнуть и хорошо погулять на празднике, давали фамилию Гулько, Забава или Огир.

Фамилии, которые дали ловеласам и соблазнителям в древности и их распространенность:

  • Кохан носят более 5 тисяч людей;
  • Коханюк — 890 носителей;
  • Коханевич — 1130;
  • Коханець — 511 носителей;
  • Жеребецький — 528 носителей;
  • Жеребець — 321;
  • Любимов — 535 носителей.

Среди этих фамилий выделяют и менее распространенные:

  • Огир — 209 носителя,
  • Розпутня — 231,
  • Розпутній — 195,
  • Потіпака — 72,
  • Паплюга — 32,
  • Кокоткіна — 78;
  • Кокоткін — 54,
  • Гріховодова — 15,
  • Гріховодов — 7,
  • Повійчук — 44,
  • Залицяйло — 10,
  • Безпутній — 7.

Напомним, что среди украинских фамилий выделяют те, которые давали действительно талантливым людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.

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#Фамилии #Происхождение