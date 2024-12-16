Гуляли до рассвета и были ловеласами. Какие фамилии давали разгульным людям в древности
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Некоторые из них очень распространены сейчас
Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, некоторые из них указывают на личные черты или профессию. Однако есть среди них и те, которые давали разгульным людям и ловеласам.
По данным портала "Рідні" родовые имена, которые получали воры женских сердец, были довольно распространены. Их получали мужчины, долго не женившиеся и имевшие соответствующую репутацию в обществе.
Так, более 15 тысяч человек имеют родовое имя Бабий и производное от него Бабийчук примерно 3 000 человек. А вот людям, которые любили отдохнуть и хорошо погулять на празднике, давали фамилию Гулько, Забава или Огир.
Фамилии, которые дали ловеласам и соблазнителям в древности и их распространенность:
- Кохан носят более 5 тисяч людей;
- Коханюк — 890 носителей;
- Коханевич — 1130;
- Коханець — 511 носителей;
- Жеребецький — 528 носителей;
- Жеребець — 321;
- Любимов — 535 носителей.
Среди этих фамилий выделяют и менее распространенные:
- Огир — 209 носителя,
- Розпутня — 231,
- Розпутній — 195,
- Потіпака — 72,
- Паплюга — 32,
- Кокоткіна — 78;
- Кокоткін — 54,
- Гріховодова — 15,
- Гріховодов — 7,
- Повійчук — 44,
- Залицяйло — 10,
- Безпутній — 7.
Напомним, что среди украинских фамилий выделяют те, которые давали действительно талантливым людям.
Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.