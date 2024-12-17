В Україні злетять ціни на каву: коли та на скільки подорожчає продукт

Мережі кав’ярень, які працюють за фіксованими контрактами, зможуть тимчасово утримувати ціни

Ціни на каву на біржі в Нью-Йорку значно підскочили та оновили історичний рекорд практично за 50 років. Такі зміни вплинуть також і на Україну і вже незабаром продукт у нашій країні коштуватиме дорожче.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. Чемпіон Великобританії та фіналіст Чемпіонату світу з приготування кави у джезві Вадим Грановський каже, що кав’ярні поки що зможуть тимчасово утримувати ціни.

"В Україні є кілька великих імпортерів зеленого кавового зерна. Вони одразу відчують зростання цін, хоча до нового року та середини січня є ймовірність зберегти звичні ціни завдяки запасам. Мережі кав’ярень, які працюють за фіксованими контрактами, зможуть тимчасово утримувати ціни, але вже через один сезон (приблизно пів року) зміни стануть помітними для споживачів як у супермаркетах, так і в закладах", — пояснив Грановський

Водночас співвласник Escobar Coffee Roasters Андрій Тітов пояснює, що з моменту зростання цін на світових ринках до їхнього впливу на Україну мине від двох тижнів до двох місяців.

Подорожчання продукту поступово охопить усі сегменти вітчизняної кавової індустрії — від необсмаженого зерна до вартості кави в кожній кав’ярні.

"Обсмажувальники відчують подорожчання вже з початку січня, а до лютого ціни для споживачів стануть аномально високими. Наприклад, чашка еспресо, яка зараз коштує близько 40-45 гривень, подорожчає до 70 гривень. Лате чи капучино, що зараз коштують 60 гривень, зростуть у ціні до 100 гривень. Загалом для кінцевого покупця вартість кави зросте на 80-100%", — підкреслює він.

Також Тітов пояснив, що найвищі ціни, ймовірно, залишаться до липня-серпня. А спад цін піде лише після збирання врожаю у Бразилії, який розпочнеться у червні. Однак, на його думку, це зниження буде незначним — максимум на 20%.

У компанії Leader Coffee кажуть, що вартість товару почала зростати ще пів року тому. З весни до літа кава подорожчала на 15-20%, а до кінця 2024 року вартість продукту зросте вже на 50%. У компанії додають, що протягом наступного року кава на українському ринку може подорожчати ще о пів на половину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні подорожчав хліб та м’ясо о. Стало відомо, як змінилися ціни від початку війни.