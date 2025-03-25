Перший McDonald's відкриють в Ірпені: де буде новий ресторан

Незабаром у місті з'явиться довгоочікуваний McDonald's: унікальний заклад обіцяє комфортний сервіс, зручне розташування та сучасні опції обслуговування.

В Ірпені найближчим часом з’явиться перший ресторан McDonald's. Новий заклад планують відкрити поблизу залізничного вокзалу.

Як повідомили в Ірпінській міській раді, заклад розташується за адресою вул. Центральна, 4-Б. Це має забезпечити зручність для пасажирів та жителів міста.

Новий ресторан McDonald's в Ірпені матиме площу близько 550 квадратних метрів, а також буде оснащений просторою терасою. Там відвідувачі зможуть поласувати улюбленими стравами на свіжому повітрі. Окрім того, передбачені сучасні лінії "МакДрайву" з додатковими паркомісцями, що полегшить процес замовлення та отримання їжі, не виходячи з авто.

Точна дата відкриття

Наразі точну дату відкриття McDonald's в Ірпені не повідомляли. Однак містяни вже з нетерпінням чекають на можливість відвідати улюблений заклад швидкого харчування без необхідності їхати до сусідніх міст, таких як Буча.

Також відкриття нового McDonald's позитивно впливатиме на локальну економіку. Тут планують створити близько 100 робочих місць. А це допоможе знизити рівень безробіття в місті та підтримати розвиток місцевої інфраструктури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сніданки McDonald's повертаються до Києва та області. Відновлення меню ускладнювала низка проблем, зокрема регулярні відключення світла.