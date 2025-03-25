Відновлення авіарейсів в Україну: іспанський лоукостер заінтригував

Не усі готові працювати в Україні навіть після того, як це стало безпечно

Днями стало відомо, що аеропорт "Вінниця" продовжує підготовку до можливого відновлення польотів. Повноцінне відновлення польотів очікується після завершення ремонтних робіт та необхідної сертифікації.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чи готові європейські авіакомпанії повертатися на вітчизняний ринок. Редакція звернулась до двох найбільших іспанських авіакомпаній, щоб дізнатися про їхні плани.

Перша за популярністю в Іспанії — Iberia — одразу повідомила, що навіть до війни не виконувала рейсів до України. Таким чином авіаперевізник не висловив жодного бажання працювати на нашому ринку.

"Доброго дня, ми не літали в Україну ще до війни. Усі варіанти рейсів, які були запропоновані на нашому веб-сайті, виконували інші авіакомпанії," — коротко відповіли журналістам у компанії.

Втім, друга компанія, іспанський лоукост Vueling з Барселони, виявила більше зацікавленості. Вони заінтригували відповіддю про те, що наразі показують наявність місць на своєму сайті та планують розклад на наступні 6 місяців. Представники компанії запросили підписатися на розсилку для актуальної інформації про можливі маршрути.

"Повідомляємо, що наразі на вебсайті чи в додатку ми показуємо наявність місць і ми розкладаємо рейси приблизно на 6 місяців. Ми запрошуємо вас підписатися на нашу розсилку. Ми постійно інформуємо наших підписників про нові маршрути та можливі зміни у наявності рейсів. Ми цінуємо ваше розуміння та сподіваємося запропонувати вам варіанти подорожей у майбутньому. З повагою!", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" також писав, чи аеропорт "Львів" відновить польоти весною. Міністерство дало відповідь.