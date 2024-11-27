Ціни на цигарки в Україні можуть злетіти протягом кількох років: скільки коштуватимуть вже у 2025

Наразі акцизна ставка на тютюнові вироби в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук

Європейська комісія закликає Україну підвищити акцизні ставки на тютюнові вироби. Якщо це станеться, то буде велике зростання цін на цигарки та вже протягом кількох років вартість однієї пачки може перевищити 170 гривень.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії в рамках пакета розширення ЄС у 2024 році. 1000 штук. Там зазначено, що зараз акцизна ставка на тютюнові вироби в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук, а в країнах ЄС податок на цигарки перевищує 90 євро та сягає 177 євро на 1000 штук.

"Що стосується акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України загалом узгоджений із законодавством ЄС. У подальшому узгодженні потрібні різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, які застосовуються відповідно до норм ЄС", – повідомляється у звіті.

Таким чином, мінімальна вартість цигарок в Україні становитиме:

2024 рік – 92,8 грн за пачку;

2025 рік – 127,4 грн за пачку;

2026 рік – 142,1 грн за пачку;

2027 рік – 155,8 грн за пачку;

2028 рік – 173,6 грн за пачку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще навесні поточного року стало відомо, що Верховна Рада України може запровадити заборону продажу тютюнових виробів у кіосках.