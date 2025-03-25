Чи підлягають мобілізації чоловіки з третьою групою інвалідності у 2025 році

Якщо стан здоров'я дозволяє служити, то призов можливий

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас людей з інвалідністю не призивають.

Про це розповіли юристи компанії "Inseinin". За загальним правилом, чоловіки з III групою інвалідності звільняються від мобілізації, оскільки вважаються непридатними до військової служби.

Такі особи виключаються з військового обліку через стан здоров’я. Однак є винятки.

Якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) встановить, що людина здатна виконувати певні завдання, її можуть мобілізувати в обмеженій формі. Це означає, що навіть наявність інвалідності не гарантує звільнення від мобілізації, якщо після проходження ВЛК особа буде визнана придатною до служби.

Чи можуть мобілізувати примусово

У 2025 році чоловіки з III групою інвалідності не підлягають обов’язковій мобілізації, оскільки мають право на відстрочку на період дії інвалідності. Це передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Проте вони можуть добровільно вступити до лав ЗСУ. Для цього потрібно подати заяву та пройти ВЛК, яка ухвалює рішення про можливість проходження служби.

Тобто, люди з III групою інвалідності загалом не підлягають призову, але кожен випадок розглядається індивідуально. Якщо медкомісія визнає особу придатною, вона може бути залучена до виконання певних завдань. Водночас для тих, хто хоче служити добровільно, така можливість залишається відкритою.

Раніше "Телеграф" писав, хто саме може отримати відстрочку від мобілізації у березні 2025 року, які документи для цього необхідні та як її оформити. Загалом існує 16 підстав.