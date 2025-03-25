Батько "Слуги народу" та Герой України: хто має дозвіл на видобуток рідкісноземельних металів

Йдеться про групу металів із 17 хімічних елементів

Доступ до цінних рідкісноземельних металів в Україні мають компанії, які отримали спецдозвіл на їх видобуток. У тому числі йдеться про фірму, яка пов’язана з Віталієм Якименком та Олександром Настенком. Однак родовище цих металів знаходиться на окупованій росіянами території.

Про це йдеться у свіжому розслідуванні Bihus під назвою "Олігархи, втікачі та підозрювані: хто контролює стратегічні ресурси України". У ньому зазначено, що рідкісноземельні метали використовують в електроніці, медицині, "зеленій" енергетиці, військовій промисловості.

До них належить група з 17 елементів.

Журналісти кажуть, що спеціальний дозвіл на їх видобуток ще у 2019 році отримала компанія ТОВ "РМ МАЙНІНГЗ", яка пов’язана з Віталієм Якименком та Олександром Настенком.

Зокрема, йдеться про Анадольське родовище на Донеччині, яке нині окуповане російськими військами.

Водночас компанія Якименко-Настенко "Таурус Інфініті" має спецдозвіл на видобуток танталу — металу, який, наприклад, використовують в ядерній енергетиці. Важливо зазначити, що воно є лише в даної компанії. Журналісти кажуть, що дозвіл було отримано без аукціону і після перевірки РНБО прокуратура вирішила через суд його скасувати. Проте процес затягнувся і продовжується донині.

Бізнес-партнер Якименка та Настенка — Геннадій Буткевич, співвласник корпорації "АТБ" та власник BGV Group Management. У фірмі, де він вказаний як бенефіціар, Якименко та Настенко — співзасновники. Компанія має спецдозвіл на видобуток берилію з родовища на Житомирщині. Там можна добувати й цинк, ніобій, тантал.

Що відомо про Якименка та Настенка

У розслідуванні йдеться про те, що Олександр Настенко є українським військовослужбовцем. У лютому 2024 року йому було надано звання Героя України.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Настенко створив перший у ЗСУ окремий взвод ударних БПЛА у 2023 році, брав участь у боях під Бахмутом на відрізку Часів Яр – Хромово, у 2022 році очолив розвідку 3 батальйону 92 ОМБр, а також створив та очолив ефективний розвід.

Зазначається, що Настенко утримує спортивний клуб Харківського канатного заводу, де створено безкоштовні секції для дітей. Організовує турніри з боксу та вільної боротьби у м. Харків.

Раніше програма "Схеми" у своєму розслідуванні "Золото для "аваківських" повідомляли, що фірми "Таурус Інфініті" та "Ліра Майн Мінералз", які пов’язують з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з порушенням процедури отримали спецдозволи на видобуток дорогоцінних металів: танталу та золота.

Сам Настенко у відповідь на це заявив, що ніяк не пов’язаний із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, і його компанія отримала спецдозволи на видобуток танталу та золота законно.

Настенко та Якименко є засновниками цілої низки компаній, серед яких і спеціалізуються на видобутку корисних копалин. Найцікавішою, на думку NADRA.info, є компанія ТОВ "Атомні енергетичні системи України", яка має три дозволи на геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ урану у Миколаївській та Дніпропетровській областях, пише "Антикор". Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є Буткевич Геннадій.

Віталій Якименко є батьком нардепа від "Слуги народу" Павла Якименка, який очолює підкомітет з питань охорони та раціонального використання надр у Раді.

Політичну кар’єру Павло Якименко розпочинає у 2015 році. Отримав мандат депутата Харківської районної ради. 20219 року він балотується від партії Слуга народу. У передвиборчому списку отримав №98, що гарантувало йому місце у парламенті. У Верховній Раді дев’ятого скликання зайняв місце у Комітеті з питань екологічної політики та користування природою.

Якименко – заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Є заступником голови групи міжпарламентських зв’язків з ОАЕ.

До речі, у 2023 році голову підкомітету з охорони та оптимального використання надр Павла Якименка запідозрили у сприянні незаконному отриманні дозволу на видобуток берилію. Йдеться про компанію, яка частково належить його батькові, а видобуток частково планується у заповіднику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на території України виявлено значні поклади рідкісноземельних металів, зокрема у Приазов’ї та Поліссі. Експерти оцінюють український потенціал видобутку цих елементів як один із найбільших у Європі.

У мережі жартують про бажання США добувати ресурси України. Користувачі всесвітньої павутини кажуть, що США щодо доступу до природних ресурсів можуть вести досить жорстку політику.