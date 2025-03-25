Бий півня у Москві та "цукрова кома" у США: знакові бої Володимира Кличка (відео)

Легендарному боксеру виповнилося 49 років

У вівторок, 25 березня, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відзначає 49-річчя. "Доктор Сталевий Молот" (прізвисько боксера) давно повісив рукавички на цвях, але чутки про його повернення не вщухають.

"Телеграф" згадує знакові бої у кар’єрі легендарного українського чемпіона. Не обійшлося без скандалів.

Володимир 1996 року виграв Олімпійські ігри, після чого відразу почав кар’єру в профі. 2000 року Кличко вперше став чемпіоном світу, перемігши одноголосним рішенням суддів Кріса Берда.

Кличко володів чемпіонськими поясами за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015) у важкій вазі, встановивши рекорд за кількістю перемог у чемпіонських поєдинках важкої ваги (23).

Володимир не мав сталевого підборіддя, як у брата, і програв кілька поєдинків нокаутами, зокрема Россу П’юріті, Корі Сандерсу та Леймону Брюстеру. Бій з останнім породив у мережі масу конспірологічних теорій про те, що Володимира отруїли. За словами Віталія Кличка, його брат опинився на межі "цукрової коми" за підсумками результатів аналізу сечі після бою. Рівень цукру у крові Володимира був критичним, а єдиним поясненням був зовнішній вплив. Володимир публічно не говорив про отруєння, визнавши поразку від Брюстера.

Кличко повернувся, видавши феноменальну серію із 22 перемог. Один із поєдинків у цій серії проходив у Москві на "Олімпійському" стадіоні. У травні 2013 року Доктор Сталевий Молот декласував на рингу росіянина Олександра Повєткіна, перемігши "Витязя" одноголосним рішенням суддів. У цьому поєдинку не обійшлося без скандалів.

У трансляцію бою потрапив голос чоловіка, який ображав Кличка. За словами журналіста Олександра Бєлєнького, "Бий півня" під час чемпіонського поєдинку кричав брат Повєткіна Володимир. Додамо, що за інформацією Бєлєнького, Володимира хотіли травмувати перед боєм.

Кличко завершив кар’єру боксера після бою з Ентоні Джошуа. У ньому Володимир опинився у важкому нокауті.

Раніше Кличко заявляв, що мріє побити рекорд американського суперваговика Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років і 360 днів. Під час тижня шоу Усик — Ф’юрі 2 голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш — Шейх зазначив, що із задоволенням організує повернення Доктора Стального Молота на ринг, проте Володимир, виглядає, відмовився від цієї ідеї. Додамо, що Форман помер у березні 2025 року.