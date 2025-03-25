США та Україна провели другий раунд переговорів. Усі подробиці зустрічі в Саудівській Аравії

Перший раунд зустрічей відбувся 23 березня

У Саудівській Аравії пройшов другий раунд переговорів США та України у вівторок, 25 березня. Зустріч делегацій відбувалась в Ер-Ріярді.

"Телеграф" стежить за ситуацією і публікуватиме оновлені дані щодо переговорів цього дня. Про початок зустрічі повідомляє AFP.

"В Ер-Ріяді розпочалась нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації", — йдеться у дописі.

12:00 США і Україна завершили другий раунд переговорів, повідомляє Суспільне, посилаючись на джерело в переговорній делегації.

11:30 ЗМІ, повідомляли, що йде обговорення перемирʼя в Чорному морі та припинення ударів по енергоінфраструктурі на 30 днів.

Зауважимо, напередодні цих переговорів з'явилась інформація, що Росія хоче, аби ООН брала участь у переговорах зі США щодо України.

За попередніми даними, з боку України на переговорах будуть присутні міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

Нагадаємо, що 23 березня в Саудівській Аравії відбувся перший раунд зустрічей представників США та України. Після цього українська делегація не покинула Ер-Ріярд, адже, за словами радника Офісу президента Сергія Лещенка, ще мають бути "технічні переговори".

У понеділок, 24 березня, відбулись переговори США та Росії, які тривали понад 12 годин. Вже наступного дня мали опублікувати спільну заяву Москви та Вашингтона за їхніми підсумками. Але пізніше прессекретар очільника РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміст перемовин із американською делегацією в Ер-Ріяді "оприлюднювати не будуть". Причиною цього він назвав те, що цей діалог не що інше, як "технічні консультації".

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами президента США Дональда Трампа, США та Україна погодили угоду щодо корисних копалин.