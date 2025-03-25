Як купити квиток і не тільки. Відповіді на найпоширеніші питання під час збою в "Укрзалізниці"
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Сервіси УЗ не працюють вже два дні
Сервіси "Укрзалізниці" вже кілька днів не працюють після кібератаки. Придбати квиток чи перегляну будь-яку інформацію у додатку не можливо. У зв'язку з цим в українців виникає чимало питань.
"Телеграф" зібрав відповіді на найпоширеніші питання, які хвилюють громадян. Зауважимо, що станом на 25 березня 11:00 сервіси "Укрзалізниці" не працюють.
"Команди "Укрзалізниці", партнерів та провідних експертів продовжують нон-стоп відновлення онлайн-сервісів", — повідомляє пресслужба УЗ.
Як і де придбати квиток
Купити квиток на регіональний рейс на момент збою системи можна лише в касах вокзалів. Якщо ж на якійсь зі станцій каса не працює, пасажирам радять прямувати до потрібного поїзда. Вже там провідник за певним алгоритмом вирішить ситуацію. Проте це стосується лише фактичних рейсів.
Щодо міжнародних рейсів, в УЗ кажуть, що квитки на них слід купувати у відповідних касах. Але якщо поїздки планується через кілька тижнів-днів, компанія радить зачекати відновлення роботи серверів.
Військові можуть придбати квитки у спеціальних військових касах вокзалів або одразу ж прямувати на потрібний поїзд. Де провідник вирішить ситуацію з квитками.
Коли запрацює сайт "Укрзалізниці"
Як повідомляють в УЗ, команда провідних спеціалістів вже другу добу намагається відновити роботу сервісів без втрати даних та їх пошкодження. Наразі прогнозів щодо точної дати запуску роботи немає.
Водночас на деяких порталах з покупки квитків зазначено: "Наш сайт працює, а ось на сервері "Укрзалізниці" відбуваються технічні роботи. Відновлення роботи: 25.03.2025 14:00".
Як повернути квиток, куплений онлайн
Здати квиток можна максиму за 1 годину до відправлення. Для цього слід надіслати номер телефону, чітке фото чи скан-копію квитка на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com. Протягом 3 днів УЗ розгляне отриманий запити і зв'яжеться з клієнтом для відшкодування коштів.
Така ж схема діє і для тих, хто не встиг здати квитки на поїзди 23-25 березня і не скористався ними. Усі заявки оброблятимуться в індивідуальному порядку.
Чи можуть продати квитки на одне місце двічі
Українців бентежить, що під час збою, придбані ними квитки можуть знову перепродати. Тобто провідниця у поїзді посадить на пусте місце людину, чи у касі продадуть це місце двічі. УЗ запевняє, що такого не буде, адже усі куплені квитки відображаються у базі.
Як дізнатись розклад поїздів
Дізнатись рух поїздів можна безпосередньо на вокзалі у довідкових касах, а також за актуальними розкладами, які там є. Окрім цього розклад поїздів на популярні напрямки доступний на деяких порталах з покупки квитків.
Зауважимо, що наразі не можна купити квитки ні через різні додатки, ні через банки. УЗ зможе надавати онлайн-послуги після повного відновлення роботи сервісів, до цього моменту діють певні обмеження.
Також "Укрзалізниця" закликає громадян не панікувати і купляти квитки у касах лише на найближчі дати, якщо поїздка планується за кілька тижнів — радять зачекати відновлення роботи сайту.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп назвав одну з імовірних причин атаки на "Укрзалізницю".