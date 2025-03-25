Військове кладовище чи особистий мавзолей? Де можуть поховати Путіна, коли він помре

Ми попросили штучний інтелект відповісти, де можуть поховати Путіна після смерті

Президент Росії Володимир Путін наробив багато біди для України, саме тому українці так чекають на його смерть, сподіваючись, що війна закінчиться і запанує мир. Ймовірно, що смерть російського диктатора в Україні святкуватимуть усією країною. Але є цікаве питання — де можуть поховати Путіна після його смерті?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, де можуть поховати Путіна після його смерті. Варіантів від ШІ є декілька, і про це читайте далі.

Путін. Фото: згенеровано Grok

Де можуть поховати Путіна після смерті?

Є кілька факторів, які можуть вплинути на те, де саме буде поховано Путіна — його статус, як президента, сімейні традиції та особисті побажання. На основі цих аспектів можна виділити кілька можливих місць, де російський президент вирушить в останню путь.

Кремлівська стіна

На червоній площі у Москві є так звана Кремлівська стіна. Це історичне місце поховання радянських та російських лідерів, таких як Леонід Брежнєв і Юрій Андропов, там навіть до 1961 року лежав Сталін.

Чому можливо

Путін – багаторічний лідер Росії, він ледве не цар для росіян. Він може бути удостоєний такої честі на знак визнання його ролі історії країни.

Чому сумнівно

Останні десятиліття Кремлівська стіна перестала бути місцем для поховання політичних діячів. Наприклад, той же Борис Єльцин, який помер у 2007 році, був похований на Новодівичому кладовищі.

Так за версією ШІ може виглядати похорон Путіна. Фото: згенеровано Grok

Новодівиче кладовище

Московське Новодівиче кладовище вважається престижним місцем поховання, де спочивають багато відомих особистостей — політики та знаменитості. Тут свій останній притулок знайшли такі діячі, як Єльцин та Хрущов. Тому не виключено, що Путіна поховають саме на цьому цвинтарі.

Чому можливо

Це цілком підходяще місце для могили такого діяча, як Путін. Він міг би спочивати поруч із могилами відомих у Росії людей.

Чому сумнівно

Для президента країни можуть вибрати більш символічне місце похорону.

Так за версією ШІ може виглядати похорон Путіна. Фото: згенеровано Grok

Серафимівський цвинтар у Санкт-Петербурзі

Путін родом із Санкт-Петербурга, а на Серафимівському цвинтарі у цьому місті поховані його батьки. Отже, родина може наполягати, щоб російського президента поховали саме тут.

Чому можливо

Могилу для Путіна поряд з батьками можуть вибрати з особистих міркувань сім’ї або побажань самого президента РФ.

Чому сумнівно

Держава може надати Путіну більш публічне місце для могили з огляду на його статус.

Так за версією ШІ може виглядати похорон Путіна. Фото: згенеровано Grok

Федеральний військовий меморіальний цвинтар

Йдеться про нове кладовище у підмосковних Митищах, яке було відкрите у 2013 році. Воно чимось нагадує відомий Арлінгтонський цвинтар у США. Федеральний військовий меморіальний цвинтар призначений для поховання вищих державних діячів та військових РФ.

Чому можливо

Путіна можуть поховати на військовому кладовищі державного значення, оскільки він є верховним головнокомандувачем РФ.

Чому сумнівно

Це новий цвинтар і він не має такої історичної значущості, як інші варіанти.

Особистий мавзолей чи меморіал

У Росії власний мавзолей є тільки в Леніна. Однак не виключено, що і для Путіна зроблять щось подібне, щоб росіяни й надалі могли поклонятися навіть перед мертвим царем.

Чому можливо

Враховуючи, що Путін править у РФ вже близько 30 років, держава може зважитися на створення особливого меморіалу для нього.

Чому сумнівно

У сучасній Росії вже немає традиції створення мавзолеїв, тож невідомо, чи наважаться вони на такий крок для Путіна.

Так, за версією ШІ, може виглядати мавзолей Путіна. Фото: згенеровано Grok

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