Над Украиной начали летать пассажирские самолеты? Новые загадочные факты (фото, карта)

Самолет летел из Дохи в Варшаву

Радары над Украиной снова зафиксировали загадочный пассажирский самолет. За несколько недель до этого примерно в этом же районе украинцы уже сообщали, что якобы видели странный борт собственными глазами.

О новом полете свидетельствуют данные портала Flightradar24, который отслеживает полеты по всему миру в реальном времени. Его системы зафиксировали якобы пересечение границы Украины в районе Закарпатья пассажирским самолетом Airbus A320-232 с бортовым номером A7-AHQ. Данный самолет, по данным из открытых источников, принадлежит "Авиалиниям Катара". В этот день он совершал перелет из Дохи в Варшаву.

Во время этого полета борт якобы пересек границу Украины в районе Закарпатья, пролетел над нашей страной, а затем приземлился в Польше. Примечательно, что за несколько недель до этого Украину уже будоражила информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт был похож на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.

Данное фото, как утверждается, было сделано над Буковелем.

При этом в это же время следует напомнить, что такие странные "полеты" над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной порядка семи часов. Известно, что самолет долетал до Киева, а затем нова сделал еще один круп.