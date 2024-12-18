Укр

Над Украиной начали летать пассажирские самолеты? Новые загадочные факты (фото, карта)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Над Украиной начали летать пассажирские самолеты? Новые загадочные факты (фото, карта) Новость обновлена 18 декабря 2024, 16:53

Самолет летел из Дохи в Варшаву

Радары над Украиной снова зафиксировали загадочный пассажирский самолет. За несколько недель до этого примерно в этом же районе украинцы уже сообщали, что якобы видели странный борт собственными глазами.

О новом полете свидетельствуют данные портала Flightradar24, который отслеживает полеты по всему миру в реальном времени. Его системы зафиксировали якобы пересечение границы Украины в районе Закарпатья пассажирским самолетом Airbus A320-232 с бортовым номером A7-AHQ. Данный самолет, по данным из открытых источников, принадлежит "Авиалиниям Катара". В этот день он совершал перелет из Дохи в Варшаву.

Во время этого полета борт якобы пересек границу Украины в районе Закарпатья, пролетел над нашей страной, а затем приземлился в Польше. Примечательно, что за несколько недель до этого Украину уже будоражила информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт был похож на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.

Данное фото, как утверждается, было сделано над Буковелем.

При этом в это же время следует напомнить, что такие странные "полеты" над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной порядка семи часов. Известно, что самолет долетал до Киева, а затем нова сделал еще один круп.

Теги:
#Украина #Самолет #Авиация #Полет