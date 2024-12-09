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Передумав знайомитись із ППО? Російський пасажирський літак летів до Дніпра, але несподівано змінив курс

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Російський Boeing 737 над Україною Новина оновлена 09 грудня 2024, 12:56
Російський Boeing 737 над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Такі аномалії фіксуються вже не вперше

У ніч проти понеділка, 9 грудня, над Україною вчергове помітили загадковий цивільний літак. Він долетів майже до Дніпра.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Близько 00:30 UTC (2:30 за Києвом) над територією України було зафіксовано літак Boeing 737 російської компанії "Аерофлот".

На мапі польотів видно, що літак з бортовим номером RA-73097 прямував зі Єревану до Москви. Проте його маршрут пролягав через Україну, над якою небо закрите.

Через деякий час літак різко змінив курс і з'явився вже над територією РФ. Згодом борт успішно приземлився у московському аеропорту "Шереметьєво".

Такі дивні польоти над Україною, повітряний простір якої закритий з 2022 року, фіксуються не вперше. Ймовірно вони пов'язані зі збоями в роботі навігаційної системи. Деякі експерти пов'язували такі аномалії з роботою російських систем РЕБ.

Boeing 737 з бортовим номером RA-73097

Нагадаємо, нещодавно над Буковелем, популярним всесезонним курортом у серці Карпат, помітили літак, не схожий на військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва.

Теги:
#Літак #Boeing 737 #FlightRadar24