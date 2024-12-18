Семья командира скандальной 211-й бригады оказалась "бездомными". Новые детали скандала

Полицейские подозревают Побережнюка в злоупотреблении служебным положением

Семья командира 211-ой понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка, который получил подозрение после громкого скандала, официально нигде не проживает. Примечательно, что офицера подозревают в нелегальном строительстве дома с использованием подчиненных.

Об этом сообщает 368.media, ссылаясь на данные из декларации жены Побережнюка. Она работает в Каменец-Подольском районном ТЦК и СП и с 2019 года подает декларации, где, как отмечается в статье, указывается, что она ежегодно зарабатывает примерно 350 тысяч гривен и других доходов не имеет. Также у неё нет квартиры, дома, авто и т.д. Не указано даже имущество, имеющееся в употреблении. Единственное, что задекларировано, это участок на 2,5 тыс. кв. м в селе Павшино Мукачевского района Закарпатской области в 2021 году. Стоимость имущества не указана.

Учитывая, что женщина не указывает состояние своего мужа, журналисты приходят к выводу, что семья Побережнюка выходит нигде не проживает, а также живет на относительно небольшую зарплату.

Напомним, что правоохранители подозревают Побережнюка в злоупотреблении служебным положением. Он мог использовать четверых военных, чтобы нелегально построить себе дом.

Также мы сообщали о новых деталях по поводу издевательств над военнослужащими 211-ой понтонно-мостовой бригады. Их избивали до разрыва органов.