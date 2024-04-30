У Києві розбирають монумент під колишньою "Аркою Дружби народів": фото
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Роботи можуть зайняти декілька днів
У понеділок, 30 квітня, розпочався демонтаж монумента на честь Переяславської ради під "Аркою Дружби народів" перейменовану на "Свободи українського народу". Роботи виконують міські комунальні служби.
Про це повідомляє КМДА. В адміністрації підкреслюють, що демонтаж може зайняти декілька днів.
Композиція досить масивна. Вона складається з близько 20 елементів, які важать 6-7 тисяч кілограмів.
"Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", — йдеться у повідомлені.
У КМДА зазначають, що потім конструкція зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
Пам’ятник на честь Переяславської ради — монументальна стела, витягнута в горизонтальному напрямку, зображує багатофігурну композицію. У центрі якої розташований гетьман Війська Запорозького Богдан Хмельницький та московський посол боярин Василь Бутурлін.
Вона зображує Переяславську раду 1654 року, коли було підписано угоду між Московською та Українською козацькою державою. Відкрили монумент у 1982 році з нагоди 60-ї річниці утворення СРСР.
Раніше "Телеграф" писав, що колишня "Арка дружби народів" у Києві втратила статус пам'ятки історії за рішенням Міністерства культури. Тепер вона підлягає демонтажу.