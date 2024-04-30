У Києві розбирають монумент під колишньою "Аркою Дружби народів": фото

Роботи можуть зайняти декілька днів

У понеділок, 30 квітня, розпочався демонтаж монумента на честь Переяславської ради під "Аркою Дружби народів" перейменовану на "Свободи українського народу". Роботи виконують міські комунальні служби.

Про це повідомляє КМДА. В адміністрації підкреслюють, що демонтаж може зайняти декілька днів.

Композиція досить масивна. Вона складається з близько 20 елементів, які важать 6-7 тисяч кілограмів.

"Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", — йдеться у повідомлені.

Монумент доволі масивний

У КМДА зазначають, що потім конструкція зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Композицію планують перевезти до музею

Пам’ятник на честь Переяславської ради — монументальна стела, витягнута в горизонтальному напрямку, зображує багатофігурну композицію. У центрі якої розташований гетьман Війська Запорозького Богдан Хмельницький та московський посол боярин Василь Бутурлін.

Вага композиції складає понад 6 тисяч кілограмів

Вона зображує Переяславську раду 1654 року, коли було підписано угоду між Московською та Українською козацькою державою. Відкрили монумент у 1982 році з нагоди 60-ї річниці утворення СРСР.

Стела символізує Переяславську раду

Раніше "Телеграф" писав, що колишня "Арка дружби народів" у Києві втратила статус пам'ятки історії за рішенням Міністерства культури. Тепер вона підлягає демонтажу.