Вартістю у 50 мільйонів доларів: як виглядає нинішній будинок Януковича та де він

Колишній глава держави проживає у Росії

Президент-втікач Віктор Янукович під час своєї каденції проживав у приватній резиденції "Межигір'я". Це розкішний маєток з великою територією на Київщині. А після Революції Гідності політик втік до країни-окупантки, де й живе зараз.

Де зараз проживає Віктор Янукович і що відомо про його помешкання — з'ясував "Телеграф".

Будинок Віктора Януковича

З 2002 по 2014 роки четвертий президент України проживав у приватній резиденції "Межигір'я". У розкішному маєтку після втечі політика знайшли золотий унітаз і батон. Вражали й розмахи у дизайні та підборі меблів. Усе мало дорогий вигляд й дивувало розкішшю. Також Янукович мав тенісний корт, басейн, музей з вінтажними автомобілями, зоопарк, ферму.

Фото: Getty Images

У 2014 році резиденцію перетворили музей, який міг побачити кожен. А у 2023 році у парламенті ухвалили закон, відповідно до якого маєток повернули у власність держави.

У 2017 році з'явилися чутки, що Янукович живе на дачі під Москвою, яка належить Міністерству внутрішніх справ Росії. Йдеться про заміський будинок прийомів "Русичі", який передбачає триповерховий будинок, площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Також на території є басейни та сауни. Однак представники влади заперечували, що президент-втікач там живе.

Фото з мережі

Згодом подейкували, що Янукович проживає під Ростовом-на-Дону, але нібито переїхав звідти у 2019 році. У 2023 році також були чутки, що озброєний стрілець захопив будинок політика під Москвою.

Російський колаборант Олег Царьов спростовував цю інформацію, але підтверджував, що Янукович має котедж під столицею країни-агресорки. Також він зазначав, що до експрезидента приїжджають його соратники — колишній прокурор України Віктор Пшонка, ексголова його адміністрації Андрій Клюєв, колишній начальник СБУ Олександр Якименко.

У пресі писали, що Янукович проживає в мікрорайоні "Рубльовка" під Москвою в будинку, який він придбав за 50 мільйонів доларів. Також політик має одне з найкращих мисливських господарств у Сочі, де часто проводить час з друзями.

Фото з мережі

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