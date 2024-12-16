Які працівники освіти можуть оформити відстрочку від мобілізації

Все залежить від ставки

Під час загальної мобілізації чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть бути призвані до лав Збройних сил України. Однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку.

Зокрема мова йде про працівників освіти. Про це детальніше пише видання "Українська правда".

Відстрочка від мобілізації надається:

науковим і науково-педагогічним працівникам з науковим ступенем (кандидат наук, доктор філософії, доктор наук), які працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, а також у наукових установах;

з науковим ступенем (кандидат наук, доктор філософії, доктор наук), які працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, а також у наукових установах; педагогам закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Це право передбачено для тих, хто працює за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Нагадуємо, що для отримання відстрочки від мобілізації освітянину потрібно надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

довідку з місця роботи, де зазначено, що працівник працює на повну ставку (або не менше 0,75 ставки);

характеристику педагогічної діяльності;

диплом про освіту.

Ці документи разом із заявою потрібно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

З огляду на те, що закони про воєнний стан та загальну мобілізацію приймаються Верховною Радою з періодичністю 90 днів, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, зобов'язані оновлювати документи, що підтверджують це право, з урахуванням зазначеної періодичності.

Раніше "Телеграф" писав, як студенту оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Процедура займе небагато часу.