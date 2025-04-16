Одна з доньок не прийшла на її похорон: який вигляд має могила мами акторок Сумських

Ганни Іванівни не стало на початку вторгнення росіян

Ольга та Наталі Сумські — відомі українські акторки, які стали успішними в українському кіно та театрі. Між сестрами є доволі складні стосунки, про що вони говорять неохоче. Їх мама, Ганна Іванівна, померла на початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Телеграф" розповість, чим займалась Ганна Сумська, де її поховали, і який вигляд має могила.

Що відомо про Ганну Сумську

Ганна Іванівна народилась у 1933 році у Катюжанці, що на Київщині. Навчалась у Київському театральному інституті. Сумська стала успішною акторкою, виконавши 150 ролей. Вона грала у таких театральних закладах:

Ганна Сумська у молодості, фото з інстаграм-сторінки Ольги Сумської

Кримському театрі (1955—1957 роки);

Львівському театрі імені Марії Заньковецької (1957—1967 роки);

Запорізькому театрі імені Щорса (1967—1980 роки);

Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя (1980—1990 роки);

Київському театрі "Будьмо" (1990—1993 роки).

Ганна Сумська грала у багатьох театрах, фото з інстаграм-сторінки Ольги Сумської

Ганна Сумська була видатною акторкою, фото з інстаграм-сторінки Ольги Сумської

Тривалий час Ганна також була акторкою Національного драматичного театру імені Івана Франка. Вона перебувала у шлюбі з актором В'ячеславом Сумським, з яким мала двох доньок — Ольгу та Наталію.

Ганна Сумська з доньками Наталією та Ольгою, фото з мережі

Ганна Сумська з доньками Наталією та Ольгою, фото TABLOID

Сумська мала звання Заслуженої артистки УРСР та була лауреаткою Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття".

Смерть і могила Ганни Сумської

Ганни Іванівни не стало 27 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення росіян. Їй було 88 років. Прощання з відомою артисткою проводили під звук сирен. Похорон відбувався під час повітряної тривоги та вибухів.

Сумську поховали на Байковому кладовищі, біля її чоловіка, В’ячеслава Сумського. На прощанні була Ольга Сумська з чоловіком та молодшою донькою. А от сестра Ольги, Наталія, не прийшла на траурну церемонію. Пізніше син Наталії — В'ячеслав — розповів, що вони не приїхали на похорон, бо це відбулося у розпал війни, і їх не було у Києві.

Доньки Сумської, Антоніни Паперної, також не було на похороні. Артистці встановили дерев'яний хрест з чорною табличкою, на якій вказані її особисті дані.

Могила Ганни Сумської, фото з інстаграм-сторінки Ольги Сумської

У жовтні 2024 року Ольга повідомила, що планує встановити мамі пам'ятник. До меморіалу акторка хоче долучити ритуальну табличку з QR-кодом. Це необхідно, аби мати змогу дізнатися більше про батьків Сумської, які були відомими акторами.

Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали нардепа від "Народного фронту" Дмитра Тимчука. Він загинув за дивних обставин.