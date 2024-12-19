Землю накрыла сильная магнитная буря: прогноз солнечной активности на ближайшие дни

19 декабря – последний день сильных магнитных бурь.

Сильная магнитная буря накрыла Землю 19 декабря. Показатель геомагнитной активности достигнет пяти баллов по планетарному К-индексу.

Об этом свидетельствует свежайший прогноз Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

20 и 21 декабря ситуация стабилизируется. К-индекс снизится до двух баллов, что соответствует слабому уровню геомагнитной активности. Такие показатели обычно не представляют угрозы здоровью.

Специалисты NOAA обновляют данные три часа, поэтому прогноз может изменяться. Для точной информации следует регулярно проверять актуальные показатели.

На планете действует девятибалльная шкала измерения геомагнитной активности. Магнитной бурей считаются колебания от пяти баллов и выше планетарного К-индекса.

Магнитные колебания вызываются взрывами и вспышками на Солнце и оказывают влияние на атмосферное давление, что может вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Типичные симптомы: головная боль, повышенная утомляемость и общий дискомфорт. Кроме того, от магнитных бурь может ухудшаться связь, ведь достигающие Земли протоны и электроны влияют на работу сотовых башен связи и спутников.

Также "Телеграф" писал, что на Солнце произошло 17 сильных вспышек. Приведут ли они к магнитным бурям в ближайшие дни.