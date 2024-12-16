Червона межа, погрози Заходу та "Орєшнік": Путін видав нову порцію заяв про війну

Він знову поскаржився на Захід

Глава Росії Володимир Путін зробив низку нових заяв про війну проти України. Він запевняє, що на військову службу за контрактом у ЗС РФ нібито щодня приходять понад тисячу осіб.

Про це Путін сказав, виступаючи на підсумковій колегії Міноборони РФ, повідомляють російські ЗМІ. Він нагадав, що штатну чисельність ЗС РФ підвищено до 1,5 млн військовослужбовців.

Російський диктатор також заявив, що ЗС РФ "міцно володіють стратегічною ініціативою" на фронті. Він також сказав, що цього року РФ нібито захопила 189 українських населених пунктів.

Також Путін заявив, що чисельність американських військовослужбовців у Європі нібито перевищила 100 тисяч людей. За його словами, Захід "доводить Росію до червоної межі, на це Москва не може не відповідати".

"США не залишають спроб нав’язати свій глобальний вплив, пересмикують правила, але є одне стабільне правило — жодних правил для тих, хто вважає себе представником Господа на Землі", — сказав глава РФ

Крім того, російський диктатор заявив, що якщо США почнуть розгортати ракети середньої дальності, Росія відмовиться від "добровільних обмежень" у цій сфері. За його словами, Росія "вимушена вживати додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки, але вона не втягується у повноцінні перегони озброєнь".

Водночас Путін доручив продовжувати практику навчань та тримати у постійній бойовій готовності нестратегічні ядерні сили. При цьому він заявив, що стратегічні ядерні РФ сили залишаються одним із ключових інструментів захисту суверенітету.

Також глава РФ згадав і про експериментальну балістичну ракету "Орєшнік", якою окупанти вдарили по Дніпру. За його словами, серійний випуск "Орєшніка" нібито розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, на думку експертів, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік. Число вироблених ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.