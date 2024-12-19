Скандальному командиру 211-й бригады избрали меру пресечения (фото)

Суд удовлетворил просьбу прокурора

Командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку, который подозревается в злоупотреблении служебным положением, избрали меру пресечения. Его возьмут под стражу.

Об этом сообщает издание "Суспільне". По его данным, прокурор Андрей Багрий запросил для Побережнюка меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Есть риск того, что Побережнюк может препятствовать уголовному производству и продолжить заниматься преступной деятельностью. Указанные обставить свидетельствуют о наличии рисков. Необходимо избрать Побережнюку меру пресечения именно в виде содержания под стражей и, соответственно, невозможность избрания по нему более мягкой меры пресечения", — сказал он.

Судья, посовещавшись, постановил избрать меру пресечения Олегу Побережнюку в виде содержания под стражей на срок 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч грн.

Олег Побережнюк (фото - Суспільне)

Напомним, комбриг подозревается в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. Он мог использовать четверых военных, чтобы нелегально построить себе дом.

Также напомним, что ГБР расследует еще и применение неуставные мер влияния и насилия к подчиненным в бригаде. Статья предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. По данным журналистского расследования, к избиениям и издевательствам над солдатами может быть причастен сын заместителя Побережнюка. Офицер со своим замом, к слову, являются кумовьями.

Также мы сообщали о новых деталях по поводу издевательств над военнослужащими 211-ой понтонно-мостовой бригады. Их избивали до разрыва органов.