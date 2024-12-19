Не все решают деньги. Почему Украина опережает Россию в технических новинках

Москве постоянно приходится выступать в роли догоняющей

Россия имеет над нами финансовое преимущество, поэтому может вкладывать огромные средства в проекты ВПК. Однако это не мешает Украине малыми ресурсами опережать врага, применяя нетрадиционные подходы к уже известной и хорошо знакомой в других областях технике. К примеру, летательным аппаратам.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал СЕО компании Kvertus Ярослав Филимонов. Он объяснил, почему Украина опережает Россию по техническим новинкам.

— Конечно, Россия сейчас превосходит нас во многих вопросах. Первое — это в возможностях "заливать" финансирование любого рода в проекты военной тематики. Они это делают моментально и у них очень большие мощности и возможности по ресурсам, — говорит эксперт. — Они превосходят по количеству людей, по количеству техники, по количеству артиллерийских выстрелов.

Но в чем враг отстает — во-первых, это в мотивации, считает Ярослав Филимонов.

— Мы защищаем свою страну, а они непонятно, что здесь делают, за унитазами приходят и воюют просто за деньги. То есть, это такой вид заработков у них. А, во-вторых, мы их точно превосходим интеллектуально, учитывая, что за почти три года полномасштабного вторжения сумели мобилизовать общество и выдать такое количество новинок и решений, — отмечает СЕО компании Kvertus.

Он честно признал, что первыми применять мирные FPV-дроны в боевых условиях начали украинцы.

— Применять [на войне] дроны аграрные — начали украинцы. Ставить сбросы на DJI Mavic 3 начали украинцы. Средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы, то есть "глушилки". — Ред.) ставить на технику тоже начали, — перечисляет Ярослав Филимонов. — То есть, мы многое делаем первыми, но учитывая, что в Украине недостаточно ресурсов, мы просто проигрываем гонку масштабирования.

Напомним, ранее СЕО компании Kvertus назвал "Телеграфу" три способа защиты критической инфраструктуры от ударов вражеских дронов.

Также мы писали, что дрон отечественной разработки Vampire, также известный как Баба-Яга, берет до 20 килограммов боеприпасов. Он был создан для опрыскивания посевов, но пригодился на войне.