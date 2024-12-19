В Україні знову зростуть тарифи на світ: коли і наскільки підвищать ціни

Зростання вартості електроенергії для споживачів пов’язане з вимогами Міжнародного валютного фонду

В Україні очікується чергове подорожчання електричної енергії — нова ціна становитиме щонайменше 6,32 грн/кВт-годину. Тарифи можуть бути переглянуті з 1 червня 2025 року.

Таким прогнозом поділився голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE. Він стверджує, що уряд уже запланував підвищення відповідно до вимог МВФ.

Нові ціни на електроенергію у 2025 році

Так, за словами експерта, з початку другого півріччя наступного року Кабінет Міністрів може підвищити вартість електроенергії до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав Попенко.

Він додав, що у наступні роки вартість електроенергії продовжить зростати та в найближчі два-три роки становитиме 9 грн/кВт-годину. Це пов'язано з вимогами Міжнародного валютного фонду, які передбачають вирівнювання тарифів до ринкового рівня.

Як змінилися тарифи в Україні у 2024 році

Кабінет міністрів підняв ціну на світло минулого літа більш ніж на 63,6%. Згідно з ухвалою №632 від 31.05.2024, з 1 червня вартість електроенергії для побутових споживачів зросла з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-год.

Тоді в Міністерстві енергетики зазначили, що держава більше не може утримувати наднизьку пільгову вартість для споживачів 2,64 грн/кВт. У відомстві пояснили, що колишній тариф покривав лише третину реальної вартості струму. Також кошти потрібні для ремонту, оскільки росіяни суттєво зруйнували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2025 року вартість електроенергії для мешканців столиці не зміниться. Після літнього підвищення тариф становить 4,32 грн/кВт*год. і він діятиме до кінця квітня 2025 року.