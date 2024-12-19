В Украине снова вырастут тарифы на свет: когда и насколько повысят цены

Рост стоимости электроэнергии для потребителей связан с требованиями Международного валютного фонда

В Украине ожидается очередное подорожание электрической энергии — новая цена составит не менее 6,32 грн/кВт-час. Тариф могут пересмотреть с 1 июня 2025 года.

Таким прогнозом поделился глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE. Он утверждает, что правительство уже запланировало повышение в соответствии с требования МВФ.

Новые цены на электроэнергию в 2025 году

Так, по словам эксперта, с начала второго полугодия в следующем году Кабинет министров может повысить стоимость электроэнергии до 6,64 грн/кВт-ч.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — сказал Попенко.

Он добавил, что в последующие годы стоимость электроэнергии продолжит расти и в ближайшие два-три года составит 9 грн/кВт-час. Это связано с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими выравнивание тарифов до рыночного уровня.

Как изменились тарифы в Украине в 2024 году

Кабинет министров поднял цену на свет прошлым летом более чем на 63,6%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024, с 1 июня стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-ч.

Тогда в Министерстве энергетики отметили, что государство больше не может удерживать сверхнизкую льготную стоимость для потребителей в 2,64 грн/кВт. В ведомстве объяснили, что прежний тариф покрывал лишь треть реальной стоимости тока. Также средства необходимы для ремонта, поскольку россияне существенно разрушили энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года стоимость электроэнергии для жителей столицы не изменится. После летнего повышения тариф составляет 4,32 грн/кВт*ч и он будет действовать до конца апреля 2025 года.