В Україні хочуть знову підняти тарифи на світло: коли можуть змінитись ціни

Обґрунтованість цього тарифу вивчає тимчасова слідча комісія

Уряд намагатиметься підвищити тарифи на електроенергію в Україні. Це може статися після завершення опалювального сезону.

Про це в ефірі "Київ24" сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. За його словами, тимчасова слідча комісія з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової та тарифної політики вивчає обґрунтованість цього тарифу.

"Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обґрунтувань, коли нам з вами підіймали до 4,32 грн. (Кабмін встановив з 1 червня тариф на електроенергію для населення в 4,32 грн/кВт-год. — Ред.) уряд не має. Їх не існує", — сказав Кучеренко.

Він додав, що уряд на сьогодні не зможе показати жодних розрахунків і насамперед Національної комісії з регулювання енергетики, яка мала провести ці розрахунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 січня 2025 року трохи більше ніж на чверть – до 665,26 грн/МВт-год – зросте тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії. Відповідне рішення 13 листопада ухвалила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).