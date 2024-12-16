Ще один оператор мобільного зв'язку підвищує тарифи. На скільки зростуть ціни

Здорожчання зачепить декілька тарифних планів

Оператор мобільного зв’язку Vodafone вслід за "Київстаром" різко підвищує вартість своїх тарифів. З 24 грудня місячна плата за послуги зросте на 70-120 грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Vodafone. Зазначається, що підвищення стосується 4 тарифів: Joice Start, Turbo, Joice Max та Joice Pro.

Так, Joice Start з 24 грудня подорожчає з 200 до 270 гривень за 4 тижні. А Turbo здорожчає зі 180 до 270 грн за 4 тижні.

Joice Pro з 24 грудня здорожчає з 260 до 330 грн за 4 тижні. А Joice Max — з 330 до 450 грн за 4 тижні.

Водночас зазначається, що наповнення тарифів не зміниться. Вони передбачатимуть ту саму кількість наданих хвилин та обсяги інтернету.

Нагадаємо, найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку "Київстар" з 20 грудня суттєво підвищить ціни на зв’язок. Тарифи зростуть в середньому на 25% і це — відчутна для користувача різниця. Підвищення викликало бурю обурення в соцмережах.

Експерт з цифрових технологій eQualitie Олександр Глущенко зазначив "Телеграфу", що тарифи неминуче зростуть у всіх мобільних операторів. Це буде відбуватися поступово і пояснюється рядом причин та останніх змін в Україні.